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Haberler Yaşam 5 mahalleyi mezara çeviren karar! Sabah, Danıştay'ın kentsel dönüşümü durduran kararına ulaştı
Giriş Tarihi: 22.02.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 09:40

5 mahalleyi mezara çeviren karar! Sabah, Danıştay'ın kentsel dönüşümü durduran kararına ulaştı

Devlet, İskenderun'da 5 mahallenin dönüşümü için iki kez karar almış, hem seçim çalışmalarında kentsel dönüşüme hayır kampanyası düzenleyen CHP teşkilatları, hem de kurulan derneklerin itirazlarıyla Danıştay kararı iptal etmişti. Yıkılan 185 bina, 1000'den fazla vatandaşa mezar olan o bölge için Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu'nun kararına SABAH ulaştı. Kararda, 5 mahallede bulunan yapılarla ilgili teknik raporun olmadığı belirtilerek kentsel dönüşümün durdurulduğu görülürken, bir Danıştay üyesinin ise verilen karara karşı şerh düştüğü ortaya çıktı. Karşı oy kullanan üye "zemin yapısına ilişkin tespitler sonucunda karar verilmesi gerekir" diyerek kentsel dönüşümün durdurulması kararına direndi. Bakanlığın mahkemeye yaptığı itiraz da ise "afet anında can ve mal kaybı olur" uyarısı yaptığı görüldü.

Halit TURAN
5 mahalleyi mezara çeviren karar! Sabah, Danıştay’ın kentsel dönüşümü durduran kararına ulaştı

İskenderun'da 5 mahalle 2013'te riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Yüzde 65'i ruhsatsız binalardan oluştuğu için alınan karar, muhalif kesimlerin dava açmasıyla, Danıştay tarafından iptal edildi.

5 mahalleyi mezara çeviren karar! Sabah, Danıştay’ın kentsel dönüşümü durduran kararına ulaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 5 mahalle bir kez daha riskli alan ilan edildi ancak, bu karar da yine dönüşüme karşı çıkanlarca taşındığı Danıştay'ca iptal edildi. Deprem felaketinde yıkılan 185 bina vatandaşlara mezar oldu.

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5 mahalleyi mezara çeviren karar! Sabah, Danıştay’ın kentsel dönüşümü durduran kararına ulaştı

BAKANLIK: "AFET ANINDA CAN VE MAL KAYBI OLUR"

Danıştay'ın 5 mahalle için verdiği kentsel dönüşümün durdurulması kararına SABAH ulaştı. Danıştay 14 ve 6'ncı Dairelerinin verdiği kararlar sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kentsel dönüşümün devam ettirebilmesi için temyiz ettiği dava, 2018 yılında İdari Dava Daireleri Kurulu'na geldi.

5 mahalleyi mezara çeviren karar! Sabah, Danıştay’ın kentsel dönüşümü durduran kararına ulaştı

İskenderun Körfezi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm, Yenileme, İmar ve Kamulaştırma Derneği ile 8 vatandaşın karşı taraf olduğu davada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, riskli alan olarak ilan edilen alanda bulunan yapıların büyük bir çoğunluğunun yığma kargır ve 1-2 katlı yapılar olduğu, bu yapıların niteliklerinin "kötü" ve "orta" durumda olduğunu belirterek afet anında can ve mal kaybına yol açma riski olduğu kaydedildi.

5 mahalleyi mezara çeviren karar! Sabah, Danıştay’ın kentsel dönüşümü durduran kararına ulaştı

TEKNİK RAPOR EKSİK DİYE DURDURULMUŞ

Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu ise davaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tespitleri ortaya koyan herhangi bir bilgi, belge veya teknik rapor sunulmadığını, bina bazında veya aynı sınıfta bulunan binaları temsil edebilecek sayıdaki binada bilimsel verilere dayanan tespit yapılmadığını belirtti.

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