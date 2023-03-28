Kılıçdaroğlu’ndan bomba gaf: Konya’yı ülke yaptı

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da gaflarına bir yenisini daha ekledi. Kılıçdaroğlu, Konya'da yaptığı konuşmasında Konya'nın Hollanda'dan büyük bir ülke olduğunu söyledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Muhtarlar ve Çiftçi Buluşması programı için Konya'da gitti. Açıklamalarındaki gaflarıyla dikkat çeken CHP'li Kılıçdaroğlu, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Kemal Kılıçdaroğlu Konya'ya yaptığı konuşmada, "Konya Hollanda'dan büyük bir ülke" ifadelerini kullanarak son dönemdeki gaflarına bir yenisini daha ekledi. Konya'ya ülke demesi sonrasında sosyal medyada Kılıçdaroğlu tiye alındı.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf: "Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke" | Video