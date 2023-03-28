Kılıçdaroğlu’ndan bomba gaf: Konya’yı ülke yaptı

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da gaflarına bir yenisini daha ekledi. Kılıçdaroğlu, Konya'da yaptığı konuşmasında Konya'nın Hollanda'dan büyük bir ülke olduğunu söyledi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Muhtarlar ve Çiftçi Buluşması programı için Konya'da gitti. Açıklamalarındaki gaflarıyla dikkat çeken CHP'li Kılıçdaroğlu, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Kemal Kılıçdaroğlu Konya'ya yaptığı konuşmada, "Konya Hollanda'dan büyük bir ülke" ifadelerini kullanarak son dönemdeki gaflarına bir yenisini daha ekledi. Konya'ya ülke demesi sonrasında sosyal medyada Kılıçdaroğlu tiye alındı.
Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf: "Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke" | Video
İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN GAFLAR SERİSİ...
Konya'daki bu son gafından sonra Kılıçdaroğlu'nun daha önce yaptığı başka gafları akla geldi.
"ATATÜRK 1939 YILINDA..."
Geçtiğimiz yıllarda partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Kasım 1938 tarihinde ölen Mustafa Kemal için "1939 yılında zeytinle ilgili kanun çıkartıyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları. Çalışıyorlar, dışarıdan eleman getirtiyorlar nasıl koruruz diye. Ve bu zeytinle ilgili yasa 1939 yılında çıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.
"NAMUSSUZ SİYASETE OY VERECEKSİNİZ!"
Kılıçdaroğlu, iki yıl önce Kırşehir'de yaptığı bir konuşmasındaki gafı sosyal medyada gündem olmuş, konuşmasında ise "Kendinize güveneceksiniz, bize güveneceksiniz" dedikten sonra "Namussuz siyasete evet diyeceksiniz. Namussuz siyaset, halkına hesap veren siyaset" diyerek gaf yapmıştı.
"12 SAAT" DEDİ
Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programdaki konuşmasında "Bilim aklın ve mantığın kabul ettiği, dünyada herkesin bildiği bir gerçektir. Saat 12 saat diyoruz değil mi? 24 saat diyoruz. 25 saat diyemezsiniz. Bütün dünya 12 saat kabul ediyor" demişti. Sosyal medyada bu sözleri alay konusu olmuştu.
UZUN HASAN'IN TOPRAKLARI...
Kılıçdaroğlu geçen yıl önce Zonguldak'ın kömür rezervine vurgu yapıp "1.5 milyon ton rezerve sahibiz" dedikten sonra uyarılar sonrasında '1.5 milyar ton rezerve sahibiz. Affedersiniz, haklısınız" demişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelmiş "Uzun Hasan'ın topraklarındayız affedersiniz Uzun Mehmet" diyerek yine gaflarına devam etmişti. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşarak, "Zonguldak'ımızdan bihaber Başkan! Şaşırdık mı?" notunu düşmüştü.
MERSİN GÜNEYDOĞU'NUN İNCİSİ
Yine Kılıçdaroğlu, "Çorum ciddi ihracat yapan ülkedir" demişti. Mersin'in Güneydoğu'nun incisi olduğunu söylemişti.
"PEKİ BUNDAN FINDIĞIN HABERİ VAR MI?"
Ayrıca "Fındığın yüzde 42'sini tek başına Şanlıurfa üretir" gafıyla gündemi alt üst eden Kılıçdaroğlu'na gönderme yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Twitter'dan "Peki bundan fındığın haberi var mı?" paylaşımı yapmıştı.
KÂĞITHANE'YE "KAĞITTEPE" DEMİŞTİ
CHP'nin 2009 yerel seçimlerinde İBB adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, kampanya sürecinde Kâğıthane'ye "Kağıttepe" demişti.
MİLLET İTTİFAKINA CUMHUR İTTİFAKI
Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde ise "Millet İttifakı" yerine "Cumhur İttifakı" ifadesini kullanmış, yanındakilerin müdahalesi ile sözünü düzeltmişti.