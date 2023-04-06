HDP Gençlik Merkezi'nden skandal açıklamalar: "Abdullah Öcalan’a uygulanan tecride son vereceğiz"

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olurken, 6'lı koalisyon ise krizler arasında adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu aday olur olmaz ilk iş HDP ile görüştü. Kılıçdaroğlu ile kapalı kapılar ardından yapılan pazarlıklar sonuç verdi. HDP, Emek ve Özgürlük İttifakı üyesi partiler ile de görüşerek birkaç gün içinde kararını açıkladı. HDP, seçimlerde aday çıkarmayarak, 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini bildirdi.