Video Haber HDP Gençlik Merkezi'nden skandal açıklamalar: "Abdullah Öcalan’a uygulanan tecride son vereceğiz" | Video
HDP Gençlik Merkezi'nden skandal açıklamalar:

HDP Gençlik Merkezi'nden skandal açıklamalar: "Abdullah Öcalan’a uygulanan tecride son vereceğiz" | Video

06.04.2023 | 15:38

Aday çıkarmayarak 6'lı koalisyona destek olan HDP'nin Gençlik Merkezi'den skandal bir açıklama geldi. Yaptıkları basın toplantısında kayyumları kaldıracaklarını dile getiren Gençlik Merkezi üyeleri, "Abdullah Öcalan’a uygulamanan tecride son vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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