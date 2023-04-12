Kirli pazarlıklar tek tek ortaya çıkıyor! HDP’li Hasan Cemal itiraf etti: Tutuklular salınacak

HDP'DEN YENİ İTİRAFLAR: HEPSİ SERBEST BIRAKILACAK

Tüm bu yaşananların gölgesinde 7'li Masa'nın kirli ortağı HDP'den itiraf niteliğinde yeni açıklamalar geldi. HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'den seçime girecek olan sözde gazeteci Hasan Cemal, "Bu düzeni değiştirmek için geliyoruz. Ve bunun içinde elbette Kürt sorununu çözmek var. Elbette hapisteki bütün tutsakların salınması var." itirafında bulundu.