Video Haber Kirli pazarlıklar tek tek ortaya çıkıyor! HDP'li Hasan Cemal itiraf etti: "Tutuklular salınacak!" | Video
Kirli pazarlıklar tek tek ortaya çıkıyor! HDP'li Hasan Cemal itiraf etti:

Kirli pazarlıklar tek tek ortaya çıkıyor! HDP'li Hasan Cemal itiraf etti: "Tutuklular salınacak!" | Video

12.04.2023 | 11:17

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'den seçime girecek olan sözde gazeteci Hasan Cemal, "Bu düzeni değiştirmek için geliyoruz. Ve bunun içinde elbette Kürt sorununu çözmek var. Elbette hapisteki bütün tutsakların salınması var." itirafında bulundu. HDP'li Sırrı Sakık ise seçimi kazanır kazanmaz "genel af" konusunu masaya yatıracaklarını belirterek, teröristbaşı Abdullah Öcalan dahil olmak üzere hapiste bulunan herkesin serbest bırakılacağını ifade etti.

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