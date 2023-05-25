Avrupa’da yayın yapan PKK paçavrasında manşet: Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğiz

"KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEĞİZ"

Sözde gazetenin manşet haberi "Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" başlığıyla çıkarken haberde, Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nın ikinci turda da Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini deklare ettiğini belirtti. "Ankara'nın demokratikleşmesinin ön koşulunun Amed'in özgürleşmesinden geçmektedir" gibi skandal ifadelerin aldığı haberin detayında "Siyasal sürecin normalleşmesi için Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğimizi deklare ediyoruz" denildi.