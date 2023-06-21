Akşener’e isyan bayrağı açmışlardı! İYİ Parti kurucularından Kurultay kararı: “Bu vebale ortak olmak istemiyoruz”

GIK, MDK ve Kurucular Kurulu üyesi yol arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz toplantılarda ve kamuoyu ile paylaştığımız duyurularda bu hususun altını ısrarla çizmeye çalıştık. Hedefimiz, İYİ Parti'nin kuruluş felsefesine dönerek, tekrar Büyük Türk Milleti için bir umut ve Cumhuriyetin son mücadele cephesi olduğunun bilinmesine yöneliktir. Bu kaygılarımızın son günlerde muhataplarımız tarafından da paylaşıldığını görerek, Tüzük değişikliğinde Genel Başkanın görev süresinin uzatılmasına yönelik düşünceden vazgeçilmiş olması da tarafımızca olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmiştir. Doğru hedefe gidenlerin, doğru sonuçlar alacağını bir kez daha görmüş oluyoruz."