Giriş Tarihi: 20.06.2023 11:51
Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
11:51
SON DAKİKA: İYİ Parti'den bomba kulis! Meral Akşener kongrede resmen duyuracak: ASIL KRİZ ORADA ÇIKACAK!
Son dakika haberi: Seçim hezimeti sonrası İYİ Parti ile CHP karşı karşıya geldi. Gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti'den edindiği son kulis bilgilerini aktardı. Saymaz, Meral Akşener'in kongrede yapacağı konuşmada sert cümleler ile Millet İttifakı'ndan ayrıldıklarını duyuracağını bildirdi. Saymaz, İYİ Parti'nin yerel seçimlere tek başına gireceğini ve CHP ile hiçbir alanda birlikte olmak istemediğimi de aktardı. Saymaz, "İYİ Parti ittifaktan tövbekar olmuş gibi görünüyor." dedi.