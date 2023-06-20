SON DAKİKA: İYİ Parti’den bomba kulis! Meral Akşener kongrede resmen duyuracak: ASIL KRİZ ORADA ÇIKACAK!

CHP ile İYİ Parti, seçim sonrası yollarını ayırıyor. İYİ Parti, CHP'nin kendilerine oy kaybettirdiğini belirterek, ittifaktan çekilmeye hazırlanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kongrede, Millet İttifakı'ndan ayrıldıklarını resmen ilan edecek. Gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti kulislerindeki son bilgileri aktardı. Saymaz, "İYİ Partili yetkililer, 'CHP'nin HDP'den oy desteği alması nedeniyle biz oy kaybettik' diyorlar. Ortak iş yapılan yerler var. Asıl kriz orada başlayacak. İYİ Parti hiçbir ortamda CHP ile bir araya gelmeyi istemiyor. Yerel seçim için de söylüyorum. Yerel seçimde bu stratejiyi uygulayacaklar." dedi.