CHP’li Tanju Özcan’dan bomba iddialar: Partide FETÖ’cüler cirit atıyor!

PARTİDE FETÖ'CÜLER CİRİT ATIYOR

CHP'de FETÖ'cülerin cirit attığını söyleyen Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Terör sevicileri toplamış çevresine." diye konuştu. Partiden ihraç edilme sebebine de değinen Özcan, "Salı günü parlamentoya gittim. Yeni seçilen arkadaşlarımızı kutladım. Arkadaşlara 'Sayın İmamoğlu bu partinin yeni Genel Başkanı olmalıdır, bir an önce de bunu açıklamalıdır ama İmamoğlu aday olmazsa, ben aday olarak çıkacağım' dedim, bunun bedelini ödüyorum. Kılıçdaroğlu göründüğü gibi demokrat biri değil, ağzından demokrasiyi düşürmüyor ama demokrasi adına yaptığı hiçbir şey yok." dedi.