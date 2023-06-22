Tanju Özcan'dan bomba iddia: Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın oyununa geldi | Video

CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı canlı yayın programında bomba iddialarda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalktığı sürece ilişkin konuşan Özcan, "Meral Hanım bana göre Mansur Bey’in oyununa geldi." dedi. Mansur Yavaş'ın Meral Akşener tarafından kendisine yapılan adaylık teklifini kabul ettiğini ve İYİ Parti liderinin masadan kalktığını belirten Özcan, Yavaş'ın daha sonra ise Kılıçdaroğlu için 'Yanındayız' mesajı verdiğini kaydetti.