Tanju Özcan'dan bomba iddia: Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın oyununa geldi | Video
CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı canlı yayın programında bomba iddialarda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalktığı sürece ilişkin konuşan Özcan, "Meral Hanım bana göre Mansur Bey’in oyununa geldi." dedi. Mansur Yavaş'ın Meral Akşener tarafından kendisine yapılan adaylık teklifini kabul ettiğini ve İYİ Parti liderinin masadan kalktığını belirten Özcan, Yavaş'ın daha sonra ise Kılıçdaroğlu için 'Yanındayız' mesajı verdiğini kaydetti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
00:19
Manisa'daki fabrika yangınına müdahale ediliyor | Video 22.06.2023 | 18:56
01:10
02:20
Son dakika | TCMB faiz karar açıklandı 'Yüzde 15' 22.06.2023 | 14:05
01:54
Yaralı askerden acı haber! Uzman Çavuş Alpay Aras şehit oldu | Video 22.06.2023 | 12:19
03:24
00:31
Venezuela hava sahasına giren uçağı düşürdü | Video 21.06.2023 | 23:48
02:08
Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı: 1 ölü, 12 yaralı | Video 21.06.2023 | 23:20
00:34
01:34
Paris’te patlama | Video 21.06.2023 | 18:52
00:23
Marmaris’te orman yangını söndürüldü | Video 21.06.2023 | 18:19
02:53
Hilal Kaplan | Bir imtihan olarak Kılıçdaroğlu 21.06.2023 | 16:02
04:17
02:44
Dışişleri Bakanı Fidan’dan ABD’li mevkidaşı Blinken ile ilk temas | Video 21.06.2023 | 15:23
01:42
04:55
Melih Altınok | Bu iğnecilerin hesaplarını inceleyin 21.06.2023 | 14:18
01:00:45
03:55
09:55
02:53
2. el araçta 6 ay - 6 bin kilometre sınırı uzatıldı | Video 21.06.2023 | 10:13