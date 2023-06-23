CHP'li Tanju Özcan'dan bomba iddialar: "Partide FETÖ'cüler cirit atıyor!" | Video
Son dakika haberi... CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı canlı yayın programında bomba iddialarda bulundu. CHP'de FETÖ'cülerin cirit attığını söyleyen Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Terör sevicileri toplamış çevresine." diye konuştu.
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