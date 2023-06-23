Video Haber CHP'li Tanju Özcan'dan bomba iddialar: "Partide FETÖ'cüler cirit atıyor!" | Video
CHP'li Tanju Özcan'dan bomba iddialar:

CHP'li Tanju Özcan'dan bomba iddialar: "Partide FETÖ'cüler cirit atıyor!" | Video

23.06.2023 | 10:23

Son dakika haberi... CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı canlı yayın programında bomba iddialarda bulundu. CHP'de FETÖ'cülerin cirit attığını söyleyen Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Terör sevicileri toplamış çevresine." diye konuştu.

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