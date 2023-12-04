Meral Akşener geri adım atacak mı? CHP’li Özel: İki planımız var...

YENİDEN MASA KURALIM TEKLİFİ

Akşener'e geçen hafta yaptığı ziyarete ilişkin Özel, "Meral Hanım bana 'Ne teklif ediyorsunuz?' diye sordu. Ben de 'Kararınızı alırsanız, masa kuralım ve başına geçelim. İstanbul, Ankara'dan başlayarak, 11 büyükşehirden başlayarak, Türkiye'yi konuşalım' dedim. İYİ Parti'nin şöyle bir şeyi olabilir, 'Şu, şu, şu gibi noktalarda ne diyorsunuz? Biz bunlara olumlu cevap verirseniz müzakere yaparız' dese onu müzakere ederiz. Ama 'Ne teklif ediyorsunuz?' dediklerinde, biz onlara çalışma masası teklif ettik. Çünkü her şey çok kolay değil. Sadece bir ilin seçiminden bahsediyorsak, bir teklif götürürüz. Sırf İstanbul ile ilgili bir teklif götürsem, iş çözülecek mi? Şu olsun, bu olmasın. Sonuçta teoride 81 il, 1271 ilçede konuşacağız" ifadelerini kullandı.