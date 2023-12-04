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Giriş Tarihi: 4.12.2023 09:47 Son Güncelleme: 4.12.2023 09:56

Meral Akşener geri adım atacak mı? CHP'li Özel: İki planımız var...

CHP Genel Başkanı Özel, yerel seçim ittifaklarına dair İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener’e “Masa kuralım ve başına geçelim” teklifinde bulunduğunu söyledi. Özel, HEDEP ile görüşmek için de “randevu talebi” beklediğini ifade etti. Öte yandan, her ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklayan Akşener, geçtiğimiz günlerde Özel ile görüşmesi sonrasında geri adım atmış ve Özel’in yerel seçimlerde ittifak kurma isteğinin bugün toplanacak GİK’te görüşüleceğini kaydetmişti

Meral Akşener geri adım atacak mı? CHP’li Özel: İki planımız var...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Altılı Masa'yı yerden yere vurarak mart yerel seçimlerinde "Blöf yapmıyoruz" sözleriyle her ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi sonrasında sürpriz geri adım gelmişti. Özel ile Akşener arasında beklenen görüşme geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapıldı. İki lider bir saati bulan görüşme sonrası kısa bir açıklama yapmakla yetindi.

AKŞENER TEKLİFE OLUMLU BAKTI

Özel, İYİ Parti'nin seçime kendi adaylarıyla girme kararını saygı ile karşıladıklarını belirtirken seçime ilişkin somut bir teklifle gelmediğini ifade etti. Özel, yerel seçimlerin esnekliği, hızlı karar vermeyi ve ikili iş birliklerini geliştirebildiğine dikkat çekti. İttifak kelimesinin uzun süren toplantıları çağrıştırdığına değinen Özel, "Biz İYİ Parti'ye önümüzdeki yerel seçimde iş birliği içinde olup olmayacağımızı, GİK kararının gözden geçirilip geçirilmeyeceğini'' sorduklarını açıkladı. Özel, "Eğer mümkün olursa bundan sonraki süreçte yerel seçime yönelik bir iş birliği için partilerimizin görevlendireceği kişilerin birlikte çalışma imkânın yaratılıp yaratılamayacağını sorduk'' dedi.

YENİDEN '6 MART' SKANDALI MI?

Akşener de Özel'in isteğinin pazartesi günü toplanacak GİK'te görüşüleceğini kaydetti. Akşener, "Biz doğal olarak GİK'i toplayacaktık. Orada bu soruyu, GİK'te soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek. O zaman göreceğiz'' diye konuştu. Edinilen bilgilere göre, İYİ Parti'nin Ankara, İstanbul özelinde bir iş birliğine sıcak baktığı kaydediliyor. İYİ Parti'nin son günlerde yaşanılan istifa dalgasına da bu şekilde set çekilmesinin hesabı yapılıyor. Ancak parti içi kırgınlar aksini düşünüyor. CHP ile olası bir iş birliğinin 6'lı Masa'ya oturup kalkmaktan sonra ikinci hata olacağını değerlendiriyor. CHP'de ise İYİ Parti'den olumlu bir cevabın özellikle İstanbul ve Ankara'da ellerini güçlendireceği tespitleri yapılıyor.

CHP'nin Antalya'daki milletvekili kampında soruları cevaplayan Özgür Özel, İYİ Parti'nin ittifakı kabul etmemesi durumunda iki tane A planları olduğunu söyledi. "Bir tanesi kabul ederse, oturup ittifak görüşmelerini yapmak" diyen Özel, diğerini ise "İYİ Parti kabul etmezse adaylarımızı tespit edip, sahaya çıkmak. İYİ Parti'nin kararı üzerinden bir şey tasarlamıyoruz" diye açıkladı.

YENİDEN MASA KURALIM TEKLİFİ

Akşener'e geçen hafta yaptığı ziyarete ilişkin Özel, "Meral Hanım bana 'Ne teklif ediyorsunuz?' diye sordu. Ben de 'Kararınızı alırsanız, masa kuralım ve başına geçelim. İstanbul, Ankara'dan başlayarak, 11 büyükşehirden başlayarak, Türkiye'yi konuşalım' dedim. İYİ Parti'nin şöyle bir şeyi olabilir, 'Şu, şu, şu gibi noktalarda ne diyorsunuz? Biz bunlara olumlu cevap verirseniz müzakere yaparız' dese onu müzakere ederiz. Ama 'Ne teklif ediyorsunuz?' dediklerinde, biz onlara çalışma masası teklif ettik. Çünkü her şey çok kolay değil. Sadece bir ilin seçiminden bahsediyorsak, bir teklif götürürüz. Sırf İstanbul ile ilgili bir teklif götürsem, iş çözülecek mi? Şu olsun, bu olmasın. Sonuçta teoride 81 il, 1271 ilçede konuşacağız" ifadelerini kullandı.

HEDEP'TEN RANDEVU BEKLİYOR

Özel, HEDEP konusunda ise "HEDEP'in eş genel başkanları bana telefon açmışlardı, tebrik için. Şöyle demişlerdi, 'Ziyaretinize de gelmek isteriz. Kabul ederseniz.' Ben dedim, 'Kabul ederiz.' Onlar bir 'Randevu talep edeceğiz' dedikleri için bekliyoruz" açıklaması yaptı.

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Meral Akşener geri adım atacak mı? CHP'li Özel: İki planımız var...
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