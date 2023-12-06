Dijital telif yasası çıkacak mı? Uzman isim ’Google’a karşı 2 düzenleme şart’ diyerek açıkladı

"GOOGLE HABERİ BEDAVA HALE GETİRİYOR"

Sosyal medya şirketlerinin haberler üzerinden gelir elde ettiklerine dikkat çeken Şahbaz, "Haberlerin üretilmesi için bir sürü emek harcanıyor. Medya kuruluşları bu anlamda bir sürü yatırım yapıyor. Daha sonra haberler yayınlandığı anda artık kamuya mal olmuş oluyor. İnternetteki platformlarda bu haberlere ücretsiz olarak link verebiliyorlar. Link verildiğinde kullanıcıların haberi kendi sitesinden okuması sağlanıyor ama o linkler Google ve Facebook'a ayrı bir trafik sağlıyor. Onlar da o trafik sayesinde gösterdikleri reklamlardan gelir elde etmiş oluyorlar. Birçok kişi de o haberler sayesinde platformlara çekilmiş oluyor. Dünyanın birçok yerinde internet haberciliğinin yaygınlaşması ile bunun ekonomik olarak yapılabilir olmaktan çıktığını görüyoruz. Çok fazla medya organı kapısına bu nedenle kilit vurdu. Bunun temel nedenlerinden birisi de Google'ın haberi bedava hale getirmesi. Buna karşılık iki önemli tedbir söz konusu" açıklamasını yaptı.