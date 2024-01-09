SABAH ÖZEL! Fatih Camii’ndeki saldırganın tüm bağlantıları mercek altında... Saldırıdan bir gün önce....

KASTEN YARALAMADAN KAYDI VAR

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Ömer Salgın ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken daha önceden 1 adet kasten yaralamadan kaydının olduğu 2028 yılına kadar ise ruhsatlı av tüfeğinin olduğu öğrenildi.

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5 YIL ÖNCE BOŞANMIŞ

Yapılan çalışmaların devamında şüpheli Ömer Salgın'ın 2012 yılında evlendiği ve bu evlilikten 2 çocuğunun olduğu bildirildi. 2019 yılında eşinden boşanan şüphelinin 11 ve 9 yaşlarındaki çocuklarının velayetinin ise Kocaeli'nde ikamet eden annelerinde olduğu belirtildi.