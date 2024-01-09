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Giriş Tarihi: 9.1.2024 14:10 Son Güncelleme: 9.1.2024 14:32

SABAH ÖZEL! Fatih Camii'ndeki saldırganın tüm bağlantıları mercek altında... Saldırıdan bir gün önce....

Fatih Camii'nde yaşanan bıçaklı saldırı olayıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cami imamı Galip Usta ve o sırada camide olan Bilal Erdem'i bıçakla yaraladıktan sonra Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 2 çocuk babası saldırganın bir gün önce Bursa’da boşandığı eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü S.N.’yi darp ettiği ortaya çıktı. Şüpheli Ömer Salgın (40)’ın cep telefonu, sosyal medya hesapları ve banka hesapları inceleme altına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
SABAH ÖZEL! Fatih Camii’ndeki saldırganın tüm bağlantıları mercek altında... Saldırıdan bir gün önce....

İstanbul Fatih Cami'sine dün akşam namazı saatinde önce gelen bir kişi "Müslümanlar uyanın putları camilerden çıkarın" diye bağırıp slogan attı. Cami görevlileri tarafından uyarılıp dışarı çıkarılan saldırgan akşam namazından sonra tekrar camiye geldi ve imam odasına girdi burada imam Galip Usta(58)'yı sol göğsünün üzerinden bıçakladı, araya giren hafızlık talebesi Bilal Erdem (20)'i ise sırtından bıçakladı. Saldırgan olay yerine gelen polise ekiplerince gözaltına alındı.

Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve hafızlık talebesi Bilal Erdem, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. Fatih Camii'ne dün akşam namazından önce gelen bir kişi; "Müslümanlar uyanın putları camilerden çıkarın" diye bağırdı. Bunun üzerine camide taşkınlık yapan ve slogan atan şahıs imamın uyarısı ile dışarı çıkarıldı. Saldırgan gittikten sonra cemaat akşam namazını kıldı. İmam Galip Usta ise her Pazartesi olduğu gibi dün de üniversite öğrencilerine arapça dersi vermek üzere imam odasına geçti.

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ÖLDÜRÜCÜ BIÇAK DARBELERİ

Saatler 19:10'u gösterdiğinde, namazdan önce camiden çıkartılan saldırgan tekrar geldi ve imam odasına girdi. Biranda elindeki bıçağı imam Galip Usta'nın göğsüne doğru salladı. Yaralanan imam kanlar içinde yere yığılınca öğrencilerinden Bilal Erdem'de araya girmeye çalıştı, gözü dönmüş saldırgan aynı bıçakla Bilal Erdem'i de sırtından bıçakladı.

KASTEN YARALAMADAN KAYDI VAR

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Ömer Salgın ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken daha önceden 1 adet kasten yaralamadan kaydının olduğu 2028 yılına kadar ise ruhsatlı av tüfeğinin olduğu öğrenildi.

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5 YIL ÖNCE BOŞANMIŞ

Yapılan çalışmaların devamında şüpheli Ömer Salgın'ın 2012 yılında evlendiği ve bu evlilikten 2 çocuğunun olduğu bildirildi. 2019 yılında eşinden boşanan şüphelinin 11 ve 9 yaşlarındaki çocuklarının velayetinin ise Kocaeli'nde ikamet eden annelerinde olduğu belirtildi.

OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE KİMYAGERİ DARP ETMİŞ

Ailesiyle birlikte Bursa'da ikamet eden ve oto yedek parça işi yapan şüpheli Ömer Salgın'ın saldırıdan bir gün önce 7 Ocak günü Bursa'da boşandığı eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü kimyager S.N.'yi darp ettiği ortaya çıktı. Son bir yıl içerisinde 2 adet hastane kaydının olduğu öğrenilen şüphelinin psikolojik sorunlarını bulunduğu bildirildi.

TÜM BAĞLANTILARI MERCEK ALTINDA

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince sorgulanan şüphelinin cep telefonu ve son görüşmeleri de incelemeye alındı. Şahsın farklı bağlantıları olup olmadığı çok yönlü olarak devam ediyor. Şüpheli işlemlerinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edilecek.

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SABAH ÖZEL! Fatih Camii'ndeki saldırganın tüm bağlantıları mercek altında... Saldırıdan bir gün önce....
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