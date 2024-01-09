Video Yaşam Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırının görüntüsü ortaya çıktı | Video
Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırının görüntüsü ortaya çıktı | Video

Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırının görüntüsü ortaya çıktı | Video

09.01.2024 | 09:09

Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırının görüntüsü ortaya çıktı.

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