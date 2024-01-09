Başkan Erdoğan'dan Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu | Video
AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, dün bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı Galip Usta’yı ziyaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Murat Kurum vasıtasıyla Galip Usta ile görüşüp geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Erdoğan ayrıca yaralanan imam Galip Usta hakkında doktorlardan bilgi aldı.
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