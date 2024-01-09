Fatih Camii’ndeki saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Validen yaralılarla ilgili açıklama!

SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken Ö.S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırının görüntüsü ortaya çıktı | Video