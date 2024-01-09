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Haberler Yaşam Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Validen yaralılarla ilgili açıklama!
Giriş Tarihi: 09.01.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 09:46

Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Validen yaralılarla ilgili açıklama!

Korkunç olay dün Fatih Camii'nde yaşandı. Slogan atan Ö.S.'yi uyaran Cami İmamı Galip Usta ve o sırada camide olan Bilal Erdem, Ö.S.'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Kanlar içinde kalan ikili, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

DHA
Fatih Camii’ndeki saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Validen yaralılarla ilgili açıklama!

Dehşet dolu olay dün akşam saatlerinde Fatih Camii'nde yaşandı. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan ve camiye giren Ö.S. slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkardı. Cami İmamı Galip Usta, Ö.S.'yi uyararak camiden çıkmasını istedi.

Fatih Camii’ndeki saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Validen yaralılarla ilgili açıklama!

Üzerinde bulunan bıçakla Usta'ya saldıran Ö.S. o sırada camide bulunan ve olaya müdahale etmeye çalışan Bilal Erdem'e de bıçakla saldırdı.

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Fatih Camii’ndeki saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Validen yaralılarla ilgili açıklama!

SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken Ö.S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırının görüntüsü ortaya çıktı | Video

Fatih Camii’ndeki saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Validen yaralılarla ilgili açıklama!

Usta ve Erdem'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Fatih Camii’ndeki saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Validen yaralılarla ilgili açıklama!

VALİ GÜL AÇIKLAMA YAPTI: TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR
Olayın ardından yaralıların tedavi altına alındığı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne gelen İstanbul Valisi Davut Gül, yaralılar hakkında doktorlardan bilgi aldı.

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