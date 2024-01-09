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Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Validen yaralılarla ilgili açıklama!
Giriş Tarihi: 09.01.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
09:46
Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Validen yaralılarla ilgili açıklama!
Korkunç olay dün Fatih Camii'nde yaşandı. Slogan atan Ö.S.'yi uyaran Cami İmamı Galip Usta ve o sırada camide olan Bilal Erdem, Ö.S.'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Kanlar içinde kalan ikili, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.