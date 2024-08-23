Aslı Baykal, Berat Albayrak’ın tarihi adımlarını anlattı: Türkiye’nin önüne çok büyük bir yol açtı

Bu ay itibarıyla, vatandaş uluslararası enerji fiyatları baz alındığında 1.000 lira gelecek elektrik faturasının 400 lirasını kendi öderken bunun 600 lirasını devlet karşılıyor.

Doğalgazda ise 1.000 liralık faturanın 300 lirasını vatandaş öderken 700 lirasını devlet karşılıyor. Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın 6 milyar metreküpü bedelsiz olarak verilirken, sadece bu desteğin miktarı 82 milyar liraya ulaştı.

2023'te doğalgaz ve elektrikte toplam destekleme 280 milyarı aşarken, 2024 geneli için ise faturalara 584 milyar TL destek verilecek.