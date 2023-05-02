Giriş Tarihi: 02.05.2023 22:26
Güncelleme Tarihi: 02.05.2023
22:35
Berat Albayrak 'Burası Çok Önemli' kitabında anlatmıştı! İşte petrol keşiflerinin hikayesi: Bizzat gidip, yerinde inceledim!
'Milli Enerji ve Maden Politikası' çerçevesinde hem denizde hem de karada petrol ve doğalgaz hamleleri birer birer gerçekleştiriliyor. Yerli sondaj gemileriyle; Karadeniz'de doğalgaz keşiflerini gerçekleştiren ve milletin hizmetine kısa bir süre içerisinde sunan Türkiye dünyada 'enerji merkezi' olma vizyonunu ortaya koyuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün, Cudi-Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulunduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan önderliğinde 'atılamaz' denilen adımlar atılırken; Berat Albayrak da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde petrol arama çalışmalarına ağırlık vererek, daha önce yapılmayan çalışmaların yapılmasını sağladı. Berat Albayrak 'Burası Çok Önemli' kitabında "Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim" sözleriyle o günlerin hikayesini anlatmıştı.