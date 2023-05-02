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Haberler Galeri Berat Albayrak 'Burası Çok Önemli' kitabında anlatmıştı! İşte petrol keşiflerinin hikayesi: Bizzat gidip, yerinde inceledim!
Giriş Tarihi: 02.05.2023 22:26 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 22:35

Berat Albayrak 'Burası Çok Önemli' kitabında anlatmıştı! İşte petrol keşiflerinin hikayesi: Bizzat gidip, yerinde inceledim!

'Milli Enerji ve Maden Politikası' çerçevesinde hem denizde hem de karada petrol ve doğalgaz hamleleri birer birer gerçekleştiriliyor. Yerli sondaj gemileriyle; Karadeniz'de doğalgaz keşiflerini gerçekleştiren ve milletin hizmetine kısa bir süre içerisinde sunan Türkiye dünyada 'enerji merkezi' olma vizyonunu ortaya koyuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün, Cudi-Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulunduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan önderliğinde 'atılamaz' denilen adımlar atılırken; Berat Albayrak da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde petrol arama çalışmalarına ağırlık vererek, daha önce yapılmayan çalışmaların yapılmasını sağladı. Berat Albayrak 'Burası Çok Önemli' kitabında "Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim" sözleriyle o günlerin hikayesini anlatmıştı.

Berat Albayrak ’Burası Çok Önemli’ kitabında anlatmıştı! İşte petrol keşiflerinin hikayesi: Bizzat gidip, yerinde inceledim!

Türkiye, enerji alanında yaptığı büyük atılımlarla dünyanın önde gelen ülkeleri arasında olma hedefini ortaya koyarken, doğalgaz ve petrol keşifleri için yapılan hamleler de tek tek meyvesini veriyor.

Berat Albayrak ’Burası Çok Önemli’ kitabında anlatmıştı! İşte petrol keşiflerinin hikayesi: Bizzat gidip, yerinde inceledim!

Başkan Erdoğan bugün yeni bir petrol keşfi müjdesini açıkladı.

"GABAR'DA GÜNLÜK 100 BİN VARİL ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİP PETROL BULDUK"

Dünyada karada yapılan en büyük 10 keşiften birini geçen sene Türkiye olarak gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan şunları söyledi:

"Ülkemizin 5-6 yıl önce yaklaşık 40 bin varil olan günlük üretimi iki kat artışla günlük 80 bin varile ulaştı. Şimdi sizlerle yeni bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Bu ne demek biliyor musunuz ey teröristler? İşte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz.

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Berat Albayrak ’Burası Çok Önemli’ kitabında anlatmıştı! İşte petrol keşiflerinin hikayesi: Bizzat gidip, yerinde inceledim!

Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. Yerin 2 bin 600 metre derinliğinde bulduğumuz petrolü bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Günlük tüketimimizin onda birini tek başına karşılayacak bu petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağından şüphe yok."

Berat Albayrak ’Burası Çok Önemli’ kitabında anlatmıştı! İşte petrol keşiflerinin hikayesi: Bizzat gidip, yerinde inceledim!

İŞTE TÜRKİYE'NİN PETROL KEŞİFLERİNİN HİKAYESİ!

Türkiye'nin enerji ve ekonomideki tam bağımsız olma yolunda atılan adımların yer aldığı Berat Albayrak'ın kaleme aldığı 'Burası Çok Önemli' kitabında 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' başlıklı bölümünde petrol keşiflerinin yapılması için atılan adımlara ve mücadelelere de yer verilmişti:

Berat Albayrak ’Burası Çok Önemli’ kitabında anlatmıştı! İşte petrol keşiflerinin hikayesi: Bizzat gidip, yerinde inceledim!

"BİZZAT SONDAJ BÖLGESİNE GİDİP ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİM"

Berat Albayrak kitabında, "Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık." ifadelerini kullanarak, "Önce, Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik. Dikkatinizi çekerim, bu daha önce yapılmamış bir çalışmaydı. Daha sonra, Hakkari Çukurca'da Irak sınırına 3 kilometre mesafede yani sınırın sıfır noktasında derin petrol sondajını başlattık. Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim. İlk derin sondaj için 4 bin 450 metrelik bir hedef koyduk. Yıllardır bu bölgedeki yeraltı kaynakları ile ilgili hep konuşulur, efsaneler, hikâyeler üretilirken biz sahaya indik ve ülkemiz tarihinde bu bölgedeki ilk derin sondajı başlatmış olduk. O gün atılan tohumlar Türkiye Petrolleri A.O.'yu bugün günde 60 bin varil petrol üreten bir şirket haline getirdi. İnanıyorum ki karada da güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz." sözlerine yer veriyor.

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