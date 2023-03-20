Enerjide milli rota böyle çizildi: Berat Albayrak’ın başlattığı adımlar bir bir gerçek oldu!

O dönemde bu engellemelerden birisini Berat Albayrak şu çarpıcı ifade ile anlatmıştı:

"Kendi gemimizle gaz ve petrol araması yapacağımızı söylediğimizde, 'gemi yapamazsınız, yapsanız çalıştıramazsanız, çalıştırsanız arayamazsınız, arasanız bulamazsınız, bulsanız çıkartamazsınız, çıkartsanız taşıyamazsınız, taşısanız kullanamazsınız, kullansanız satamazsınız' diyenler oldu…"

O zaman yolu şöyle açıklamıştı Berat Albayrak:

"Her arayan bulamaz. Ama bulanlar hep arayanlardır…"

Baktığınız zaman 'yapılamaz' dediklerinin hepsi gerçekleşti…

Gemiler de yapıldı, gaz da arandı… Bulundu da, çıkartıldı da…

İnşallah kısa süre içinde Karadeniz gazı evlerde kullanılmaya başlayacak…

Ardından petrol ile ilgili müjdeleri de duyacağız…