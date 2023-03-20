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Giriş Tarihi: 20.03.2023 18:34 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 18:34

Enerjide milli rota böyle çizildi: Berat Albayrak'ın başlattığı adımlar bir bir gerçek oldu!

Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem Türkiye'nin 'Milli Enerji ve Maden Politikası' ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Faruk Erdem yazısında, Berat Albayrak'ın çizdiği rota ve başlattığı adımlara dikkat çekti ve, "Enerji arz ve güvenliğinde kilit ülke konumundaki Türkiye yakında enerjinin depolandığı, fiyatının belirlendiği bir ülke olacak" dedi.

Enerjide milli rota böyle çizildi: Berat Albayrak’ın başlattığı adımlar bir bir gerçek oldu!

Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem'in "Enerjide 6 yıl önce başlayan milli hamle meyvelerini veriyor: Bulanlar arayanlardır" başlıklı yazısı şu şekilde:

Bundan tam 6 yıl önce Nisan 2017'de dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak kamuoyunun önüne bir strateji belgesi ile çıktı.

Bu stratejinin adını da Milli Enerji ve Maden Politikası olarak duyurdu.

Enerjide milli rota böyle çizildi: Berat Albayrak’ın başlattığı adımlar bir bir gerçek oldu!

Enerjinin 'yeşil kitabı' yazılmıştı…

Dosta düşmana karşı 'Enerjide bağımsızlık', 'Milli strateji', 'Enerjide yerlilik', 'Mavi vatan' gibi kavramları bir bir sıraladı…

Bugün enerjide geldiğimiz noktanın temelleri de atılıyordu…

Temel atmak yetmiyor, içeride dışarıda engellemeye çalışan güç odaklarıyla da mücadele etmek gerekiyordu.

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Enerjide milli rota böyle çizildi: Berat Albayrak’ın başlattığı adımlar bir bir gerçek oldu!

Ama artık yol çizilmiş, yola çıkılmış ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve desteği ile hedefe yürüyüş başlamıştı…

Kolay olmadı elbet…

"Milli gemilerimizi yapacağız, mavi vatan dediğimiz Akdeniz ve Karadeniz'de gaz ve petrol arayacağız, yer altı zenginliklerimize bir bir ulaşacağız, enerjide dışa bağımlılığı sona erdireceğiz" diyen Berat Albayrak aslında enerjide yeni bir oyun kurulacağının da işaretini vermişti…

Enerjide milli rota böyle çizildi: Berat Albayrak’ın başlattığı adımlar bir bir gerçek oldu!

'AB ve ABD bize kızar' diyen asker ve sivil bürokratlar mı istersiniz, "Bizim bu işi yapmaya gücümüz yetmez" diyen dar görüşlüler mi istersiniz, "Türkleri durdurmak lazım" diyen güç odakları mı istersiniz… 'Çevrecilik' kavramı arkasına saklanıp ihanetini gizlemeye çalışanlar mı istersiniz… Hepsi sıraya girdi…

Enerjide milli rota böyle çizildi: Berat Albayrak’ın başlattığı adımlar bir bir gerçek oldu!

O dönemde bu engellemelerden birisini Berat Albayrak şu çarpıcı ifade ile anlatmıştı:

"Kendi gemimizle gaz ve petrol araması yapacağımızı söylediğimizde, 'gemi yapamazsınız, yapsanız çalıştıramazsanız, çalıştırsanız arayamazsınız, arasanız bulamazsınız, bulsanız çıkartamazsınız, çıkartsanız taşıyamazsınız, taşısanız kullanamazsınız, kullansanız satamazsınız' diyenler oldu…"

O zaman yolu şöyle açıklamıştı Berat Albayrak:

"Her arayan bulamaz. Ama bulanlar hep arayanlardır…"

Baktığınız zaman 'yapılamaz' dediklerinin hepsi gerçekleşti…

Gemiler de yapıldı, gaz da arandı… Bulundu da, çıkartıldı da…

İnşallah kısa süre içinde Karadeniz gazı evlerde kullanılmaya başlayacak…

Ardından petrol ile ilgili müjdeleri de duyacağız…

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