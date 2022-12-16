Giriş Tarihi: 16.12.2022 10:47
Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
10:58
İşte enerjide milli adımın hikayesi! Büyük enerji atılımlarına Berat Albayrak imzası...
Enerji arz güvenliğinin son derece kritik olduğu şu günlerde, Türkiye bu alanda dev bir yatırımı daha hizmete alıyor. Türkiye'nin ilk yer altı doğalgaz tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi artırıldı, 4 milyar 600 milyon metreküpe çıkarıldı. Dev tesis bu adımla, Avrupa'nın en büyük gaz depolama alanı haline geldi. Açılışını bugün Başkan Erdoğan'ın yapacağı tesis, Türkiye'nin en soğuk günlerdeki gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek. İşte Türkiye'nin dev adımının hikayesi: Her şey dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı...