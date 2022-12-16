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Haberler Galeri İşte enerjide milli adımın hikayesi! Büyük enerji atılımlarına Berat Albayrak imzası...
Giriş Tarihi: 16.12.2022 10:47 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 10:58

İşte enerjide milli adımın hikayesi! Büyük enerji atılımlarına Berat Albayrak imzası...

Enerji arz güvenliğinin son derece kritik olduğu şu günlerde, Türkiye bu alanda dev bir yatırımı daha hizmete alıyor. Türkiye'nin ilk yer altı doğalgaz tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi artırıldı, 4 milyar 600 milyon metreküpe çıkarıldı. Dev tesis bu adımla, Avrupa'nın en büyük gaz depolama alanı haline geldi. Açılışını bugün Başkan Erdoğan'ın yapacağı tesis, Türkiye'nin en soğuk günlerdeki gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek. İşte Türkiye'nin dev adımının hikayesi: Her şey dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı...

İşte enerjide milli adımın hikayesi! Büyük enerji atılımlarına Berat Albayrak imzası...

Türkiye'nin, enerji arz güvenliği alanındaki dev yatırımları arasında bulunan Avrupa'nın en büyük gaz depolama tesisinde çalışmalar tamamlandı.

İşte enerjide milli adımın hikayesi! Büyük enerji atılımlarına Berat Albayrak imzası...

AÇILIŞINI BAŞKAN ERDOĞAN YAPACAK

Yeni kapasitesiyle kendi alanında, denizlerde Avrupa'nın en büyük depolama tesisi unvanının da sahibi olacak tesisin genişletilmiş fazı, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği törenle devreye alınacak.

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İşte enerjide milli adımın hikayesi! Büyük enerji atılımlarına Berat Albayrak imzası...

Tesisin kapasite artırma çalışmaları kapsamında, Silivri açıklarında deniz üstünde Piri Mehmet Paşa ve Ali Paşa olmak üzere yüzde 100 yerli 2 platform kuruldu.

TÜRKİYE'NİN İLK YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ

Aynı zamanda Türkiye'nin ilk yeraltı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin artırılmasına yönelik toplam 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı.

İşte enerjide milli adımın hikayesi! Büyük enerji atılımlarına Berat Albayrak imzası...

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İşte enerjide milli adımın hikayesi! Büyük enerji atılımlarına Berat Albayrak imzası...

Her şey Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapmış Berat Albayrak'ın 6 Nisan 2017'de o tarihi konuşmasıyla başladı.

Berat Albayrak, o dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürütüyordu.

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