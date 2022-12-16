İşte enerjide milli adımın hikayesi! Büyük enerji atılımlarına Berat Albayrak imzası...

Her şey Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapmış Berat Albayrak'ın 6 Nisan 2017'de o tarihi konuşmasıyla başladı.

Berat Albayrak, o dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürütüyordu.