"Milli Enerji" hamlesi nasıl başladı? İşte enerjide milli adımın hikayesi | Video
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Doğalgaz ve petrol ithal etmeyen bir ülke inşa etme kararlılığıyla yola çıkıldı. 2015 yılında Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın ısrarlı çalışmaları ve Başkan Erdoğan'ın cesur adımları, Türkiye'yi bir enerji merkezi olma yolunda ilerletmeye başladı. İşte enerjide milli adımın hikayesi.