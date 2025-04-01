CHP’de kurultay savaşı! Kılıçdaroğlu mesajı verdi: Aday olacak mı?

60 DELEGENİN İMZASI GEREKLİ

CHP Kurultay Yönetmeliği'ne göre, Kılıçdaroğlu'nun aday olabilmek için bin 200 delegenin yüzde 5'i tarafından aday gösterilmesi gerekiyor. Bunun için 60 delegenin imzası gerekli. CHP Kurultay Yönetmeliği'nde bu durum şöyle düzenlendi:

"Adaylar seçimlere geçilmeden önce saptanır. Aday olmayanlar seçilemez. Genel Başkan adayı olmak için üye tam sayısının en az yüzde beşinin yazılı önerisi gerekir. Genel Başkan adaylarından sadece birisi için imza verilebilir."

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