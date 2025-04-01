Çöp, çamur, çukur belediyecliği yerini yolsuzluk, rüşvet ve ranta bıraktı!

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminin birinci yılında, CHP'li Belediyelerin bir yılını değerlendirdi.

Seçim döneminde vatandaşa edilen vaatleri hatırlatan İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz sene yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin üzerinden bugün itibariyle tam 1 sene geçti.

Seçilen CHP'li Belediyeler, seçim zamanı vatandaşa vaat ettiği icraatların hiçbirini yapmadı ve yapmaya başlamadı.

Tam tersine önceden yapılan hizmetler de geriledi ve durma noktasına geldi.

Şehirlerimizin bırakın 1 adım ileri gitmesini, hizmet noktasında 5 sene geriye gittiğine birlikte şahit olduk.

Çöp, çamur, çukur belediyeciliği yerini yolsuzluk, rüşvet ve ranta bıraktı.

Yapay gündemlerle boğuşan ve belediyeleri borç batağına sürükleyenler önlerindeki dört seneyi milletimizden kopuk geçirip geçirmeyecekleri kendi inisiyatiflerindedir. Gerçek dışı gündemlerin kazandıracağı zamana aldanabilirler.

Yüce Milletimiz geçen bu 1 seneyi çok iyi görüyor…