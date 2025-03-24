SON DAKİKA... CHP’nin olağanüstü kurultaya iptal başvurusu

SON DAKİKA... CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yapıldı. Aralarında Lütfü Savaş'ın da bulunduğu 3 isim devam eden soruşturmaları gerekçe göstererek Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yaptı