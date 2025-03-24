Giriş Tarihi: 24.3.2025 14:18Son Güncelleme: 24.3.2025 14:38
SON DAKİKA... CHP'nin olağanüstü kurultaya iptal başvurusu
CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali için Lütfü Savaş ve 2 kişi iptal başvurusunda bulundu!
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SON DAKİKA... CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yapıldı. Aralarında Lütfü Savaş'ın da bulunduğu 3 isim devam eden soruşturmaları gerekçe göstererek Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yaptı
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SON DAKİKA... CHP'nin olağanüstü kurultaya iptal başvurusu