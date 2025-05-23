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Giriş Tarihi: 23.5.2025 16:24 Son Güncelleme: 23.5.2025 16:40

İmamoğlu telefonunun şifresini vermedi: Telefonu kasaya gizlediler...

Yolsuzluktan tutuklanıp görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alındığı sırada emniyet ekiplerine teslim etmediği belirlenen cep telefonu, geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla bir evde ele geçirilmişti. SABAH’ın yargı kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Ekrem İmamoğlu, telefonu saklaması için operasyon sırasında Koruma Müdürü Mustafa Akın’a, Mustafa Akın ise İmamoğlu’nun talimatı üzerine içindeki verileri silmesi ve saklaması amacıyla İBB'de görevli bir teknik personele verdi. Söz konusu personel operasyon kapsamında gözaltına alınınca İmamoğlu’nun telefonunu sakladığı yeri söyledi. İtiraf üzerine bir eve düzenlenen operasyonda içinde hat bulunmadığı ve şifresi olduğu görülen telefon, bir kasada gizlenmiş halde bulundu. İmamoğlu’nun telefonun şifresini vermediği belirtilirken telefonun açılabilmesi ve kullanılan hatların tespiti için özel bir ekip kurulduğu öğrenildi.

YUSUF ÖZDEMİR YUSUF ÖZDEMİR
İmamoğlu telefonunun şifresini vermedi: Telefonu kasaya gizlediler...

19 Mart'ta düzenlenen operasyonda Rumeli Hisarı'ndaki konutunda gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun, operasyon esnasında emniyet görevlilerine teslim ettiği telefonun aslında kullanımında olmayan başka bir telefon olduğu tespit edilmişti.

SAVCILIK KAYIP TELEFONUN İZİNİ SÜRDÜ

Bu tespitin ardından harekete geçen başsavcılık titiz bir çalışmayla telefonun izini sürdü. Yolsuzluk operasyonunun 2. dalgasında gözaltına alınan İBB'de teknik personel olarak çalışan bir ismi sorgulayan savcılık, söz konusu şahsın ifadeleri doğrultusunda İmamoğlu'nun kayıp telefonunu buldu.

KORUMA MÜDÜRÜNE VERMİŞ

Şahsa yönelik yapılan sorgulamada, telefonun operasyon sırasında İmamoğlu tarafından gizlenmesi için Koruma Müdürü Mustafa Akın'a verdiği, Mustafa Akın'ın ise verileri silmesi ve saklaması için söz konusu teknik personele verdiği öğrenildi. Sorgulanan şahıs telefonu sakladığı yeri savcılığa bildirdi. İtiraf üzerine ilgili adreste arama yapan emniyet ekipleri, kayıp telefonu bir kasa içine gizlenmiş halde buldu.

ŞİFREYİ VERMEDİ

Ele geçirilen telefona yönelik yapılan ilk incelemede, içerisinde sim kart bulunmadığı ve şifresinin olduğu belirlendi. Telefonun şifresi Ekrem İmamoğlu'na soruldu, İmamoğlu şifreyi vermeyi reddetti. Bunun üzerine telefonun şifresini kırabilmek için özel bir ekip kurulduğu öğrenildi. Öte yandan telefona daha önce takılan sim kartların tespiti için de çalışma başlatıldı.

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İmamoğlu telefonunun şifresini vermedi: Telefonu kasaya gizlediler...
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