Son dakika | Skandalları ortaya çıkmıştı: Avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 13.8.2025 15:33 Son Güncelleme: 13.8.2025 15:45

Son dakika | Skandalları ortaya çıkmıştı: Avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve 'FETÖ'ye yardım soruşturması kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
EMNİYETTE İFADE VERMEKTEN KAÇINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında avukat Rezan Epözdemir Pazar sabahı gözaltına alınmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Epözdemir İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Epözdemir'in emniyette ifade vermediği biliniyor.

