Son dakika | Skandalları ortaya çıkmıştı: Avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi

Son dakika... Rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve 'FETÖ'ye yardım suçlamalarıyla gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi.
EMNİYETTE İFADE VERMEKTEN KAÇINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında avukat Rezan Epözdemir Pazar sabahı gözaltına alınmıştı.
Emniyette işlemleri tamamlanan Epözdemir İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Epözdemir'in emniyette ifade vermediği biliniyor.