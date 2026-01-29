Aziz İhsan Aktaş davasında üçüncü gün: Savunmalar devam ediyor
Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasından ikinci gün. 5’i tutuklu 7 CHP’li belediye başkanı dahil 200 kişinin yargılandığı dava Silivri’de görülmeye devam ediyor. Duruşmanın üçüncü gününde tutuklu sanıklar savunma yapmaya devam ediyor. Bugün görevden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çankaya’nın savunma yapması bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde 33'ü tutuklu 200 şüpheli hakkında, geçtiğimiz 20 Ekim günü 579 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet davasında görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çanyaka, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklu sanıkları arasında yer alıyor. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise tutuksuz yargılanıyor. Duruşmanın 1 ay sürmesi bekleniyor.
DAVANIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki duruşma salonunda görülen davada dün itibarıyla tutuklu sanıkların savunmalarına başlanmıştı. Görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar savunmalarını yapmış ve suçlamaları reddederek tahliyelerini talep etmişti.
SAVUNMALAR DEVAM EDİYOR
Davanın üçüncü gününde savunmaların alınmasına devam ediyor. Tutuklu sanıklar Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ve görevden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara'nın savunması alınması bekleniyor.