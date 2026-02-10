Jeffrey Epstein dosyalarında ortaya çıktı: TL’ye operasyonun kutlamasını bile yapmışlar! İşte o yazışmalar

"TL ÇOK AĞIR DARBE ALDI BU MÜKEMMEL"

Konuya ilişkin CNN Türk'te konuşan gazeteci Gaffar Yakınca yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Epstein yazışmaları da bunu gösteriyor. Türkiye'ye yönelik yapılan ekonomik operasyonların burada bir uzantısı var mı diye araştırdım. Aradığım ipucunu, Epstein dosyasına dahil edilmiş olan Steve Bannon isimli aşırı sağcı bir siyasetçinin özel yazışmaları arasında buldum. Bu konuşma 2018 yılının Mayıs ayında geçiyor. İsmi bilinmeyen bir kişi, Bannon'a 'Türk lirası çok ağır bir darbe aldı ve bu mükemmel bir şey' diyor. Bannon da bu kişiye, 'Bannon hırpalar, çekişle vurur, tanrılar ise kısa pozisyon alır' diye cevap veriyor. Bu 'kısa pozisyon' ifadesi, finansta bir para birimine yapılacak operasyonu kodlayan bir tanımlama. İsmi bilinmeyen kişi ise 'Türkiye, İran'a yapılacak yaptırımların habercisi. Şimdi Hindistan, Katar; hepsi kaçıyor' diyor. Burada çok açık bir şekilde, Bannon ile ismi bilinmeyen kişi arasında 2018 yılının Mayıs ayında Türk lirasına yapılan bir operasyonun kutlamasının yapıldığı görülüyor."