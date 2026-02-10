Jeffrey Epstein dosyalarında ortaya çıktı: TL'ye operasyonun kutlamasını bile yapmışlar! İşte o yazışmalar
Uluslararası finans çetesi 2018 yılında Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını hedef alarak Türk Lirası'na yönelik karanlık bir operasyon gerçekleştirdi. Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise finansal tetikçilerin manipülasyonunu önlemek için bir dizi ekonomik hamlede bulundu. Dünyanın konuştuğu milyarder sapık Jefreyy Epstein belgelerinde ise TL'ye operasyon ile ilgili yazışmalar ortaya çıktı. Beyaz Saray'da görev yapan politikacı/analist Steve Bannon'un da yer aldığı konuşmalardaki "Türk lirası çok ağır bir darbe aldı ve bu mükemmel bir şey" ifadeleri dikkat çekiyor.
Dünyada güç dengelerini değiştiren ve her alanda oyun bozan hamlelerde bulunan Türkiye'nin yükselişini engellemek isteyen spekülatörler 2018 yılında Türk Lirası'na finansal saldırı düzenledi. Jeffrey Epstein dosyaları dünyayı sarsarken Türkiye'ye yönelik detaylar da dikkat çekti. Belgelerde; Türk lirasına yapılan operasyon ile ilgili yazışmalar ortaya çıktı. Spekülatörlerin yaptıkları operasyonun kutlamasını bile yaptığı görüldü.
Ekonomiye saldırıyı önlemek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ekonomi yönetimi bir dizi karşı politika setini devreye almıştı...
Gazeteci Gaffar Yakınca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz sonrasında düşük faiz ve dengeli kur politikasını uyguladığını hatırlattı. Yakınca, Berat Albayrak'ın da Hazine ve Maliye Bakanı olduktan sonra yaptığı ilk işlerden birinin; yurt dışına yönelik döviz hareketlerine, SWAP işlemleri olarak bilinen alanlarda kısıtlama getirdiğini belirtti.
"TL ÇOK AĞIR DARBE ALDI BU MÜKEMMEL"
Konuya ilişkin CNN Türk'te konuşan gazeteci Gaffar Yakınca yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Epstein yazışmaları da bunu gösteriyor. Türkiye'ye yönelik yapılan ekonomik operasyonların burada bir uzantısı var mı diye araştırdım. Aradığım ipucunu, Epstein dosyasına dahil edilmiş olan Steve Bannon isimli aşırı sağcı bir siyasetçinin özel yazışmaları arasında buldum. Bu konuşma 2018 yılının Mayıs ayında geçiyor. İsmi bilinmeyen bir kişi, Bannon'a 'Türk lirası çok ağır bir darbe aldı ve bu mükemmel bir şey' diyor. Bannon da bu kişiye, 'Bannon hırpalar, çekişle vurur, tanrılar ise kısa pozisyon alır' diye cevap veriyor. Bu 'kısa pozisyon' ifadesi, finansta bir para birimine yapılacak operasyonu kodlayan bir tanımlama. İsmi bilinmeyen kişi ise 'Türkiye, İran'a yapılacak yaptırımların habercisi. Şimdi Hindistan, Katar; hepsi kaçıyor' diyor. Burada çok açık bir şekilde, Bannon ile ismi bilinmeyen kişi arasında 2018 yılının Mayıs ayında Türk lirasına yapılan bir operasyonun kutlamasının yapıldığı görülüyor."