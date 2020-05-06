Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Londra merkezli finansal kuruluşların Türk lirasına saldırıları sürüyor

merkezli finansal kuruluşların Türk lirasına saldırıları sürüyor

merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan Türk lirası ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda almaya kalkarak, Türk lirasına değer kaybettirmeye yönelik manipülatif ataklarına devam ediyor.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 6.5.2020 22:35 Son Güncelleme: 6.5.2020 22:45 ABONE OL
Londra merkezli finansal kuruluşların Türk lirasına saldırıları sürüyor

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Türk lirasının değer kaybetmesine oynayan Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalktılar.

Ancak satın aldıkları döviz için Türk bankalarına olan TL yükümlülüklerini yerine getiremeyen bu finansal kuruluşlar, Merkez Bankasının EFT sisteminin kapanış saatini uzatmasına rağmen temerrüde düştüler.

DÜZENLEYİCİ KURUMLAR HAREKETE GEÇTİ

Serbest piyasanın kurallarını hiçe sayan bankaların Türk piyasasına yönelik manipülatif ataklarını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yatırımcı toplantısına denk getirmesi ise dikkati çekti.

SON DAKİKA! Bakan Albayrak uluslararası yatırımcılarla görüştü

Söz konusu işlemleri tespit eden düzenleyici kurumların hukuki süreç başlattığı ve işlemleri yapan yurt dışındaki bankaların ağır cezalar ve işlem yasakları ile karşılaşabileceği öğrenildi.

AYNI SALDIRIYI YİNE DENEDİLER

Londra merkezli yatırım bankaları 2019 yılının mart ayında da dolar işlemlerinde temerrüde düşmüştü.

Yerel seçimlerin hemen öncesinde ellerinde TL olmadan yüklü miktarda dolar alan bankalar Türk lirası bulamadıkları için Türk bankalarına ödeme yapamamıştı.

Temerrüde düşen bankalar Londra piyasasında yüzde 1000'i aşan faizlerle Türk lirası bulmaya çalışmışlardı.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yabancı yatırımcılarla bir araya geldi | Video

Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye gelmesi borsada yükseliş sağlar”

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Londra merkezli finansal kuruluşların Türk lirasına saldırıları sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA