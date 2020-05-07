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Canlı yayında tek tek açıkladı: İşte Türk Lirası'na saldırının perde arkası

haberi: merkezli finansal kuruluşlar ellerinde olmayan Türk lirası ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda almaya kalkarak, TL'ye karşı manipülatif saldırıya geçti. Peki spekülatif atakların amacı ne? Kim ne yapıyor? Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem AHaber canlı yayınında perde arkasında yaşananları anlattı. Faruk Erdem, "1-2 haftadır bu oyun içerde devam ediyor. Londra bunun bir ayağını oluşturdu. Londra'da finans merkezleri var. İçeride şu algı vardı. İşte döviz yetmeyecek, rezervler tartışmaya açıldı, dolar uçacak böyle bir talep oluşturmaya çalıştılar. Ama buna bir final yapmak gerekiyordu onu da Londra'dan yapmaya çalıştılar." dedi.

Giriş Tarihi: 7.5.2020 11:03 Son Güncelleme: 7.5.2020 11:06 ABONE OL
Canlı yayında tek tek açıkladı: İşte Türk Lirası'na saldırının perde arkası

Son dakika haberi... Türkiye'nin hem corona ile mücadelesini baltalamak, hem de ekonomisine zarar vermek isteyen spekülatörler düğmeye bastı. TL'ye saldırarak piyasalarda olumsuz hava yaratmaya çalıştılar. Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem AHaber canlı yayınında perde arkasında yaşananları anlattı.

Son dakika: Londra merkezli finans kuruluşlarının TL'ye saldırısının perde arkasındaki detaylar ortaya çıktı | Video

İşte Faruk Erdem'in açıklamaları:

LONDRA SALDIRILARIN BİR AYAĞINI OLUŞTURDU

"1-2 haftadır bu oyun içerde devam ediyor. Londra bunun bir ayağını oluşturdu. Londra'da finans merkezleri var. İçeride şu algı vardı. İşte döviz yetmeyecek, rezervler tartışmaya açıldı, dolar uçacak böyle bir talep oluşturmaya çalıştılar. Ama buna bir final yapmak gerekiyordu onu da Londra'dan yapmaya çalıştılar. Aslında dert şu. Biz Londra'daki SWAP piyasasını kuruttuk. Yüzde 50'den, Yüzde 10'a, Yüzde 5'e, Yüzde 1'e ondan da 0.5'e çektik. Bu onları rahatsız etti. Siz neden bizim yurtdışına para kaçırmamızı engellediniz de biz bu işlerden Türkiye'ye saldıramıyoruz diye."

Son dakika! Londra merkezli finansal kuruluşların Türk lirasına saldırıları sürüyor | Video

TÜRKİYE'NİN KORONA İLE MÜCADELESİNDEKİ BAŞARIDAN RAHATSIZ OLUNDU

Merkez Bankası faizleri indirmeye devam ediyor. Biz neden IMF'ten para istemiyoruz. Bunu çıkıyorlar televizyondan açık açık söylüyorlar. Gidelim alalım. Sonra vatandaş çalışsın faizini ödesin. Dertleri bu. Türkiye niçin hem sağlık, hem altyapı, hem de ekonomi alanında pandemiden zarar görmedi. Şeffaf bir şekilde başarılı oldu. Bunlardan rahatsız oldular.

SON DAKİKA! BDDK harekete geçti: Manipülasyona geçit yok!
Türk Lirası'na yapılan manipülatif saldırının zamanlaması manidar

Londra merkezli finansal kuruluşların Türk lirasına saldırıları sürüyor! Düzenleyici kurumlar harekete geçti

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Canlı yayında tek tek açıkladı: İşte Türk Lirası'na saldırının perde arkası
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