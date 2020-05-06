İngiltere'nin başkenti Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan Türk lirası ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalkarak, Türk lirasına değer kaybettirmeye yönelik manipülatif ataklarına devam ediyor. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner kur Türk lirasına neden saldırı yapıldığını A Haber canlı yayınında açıkladı.

"Türk Lirası'na yapılan manipülatif saldırının zamanlaması manidar" | Video

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yatırımcı toplantısına denk gelmesinin çok manidar olduğunu, hem Türk lirasına hem de hükümete karşı bir saldırı olduğunu belirterek, "Buna alışığız aslında, Londra merkezli kuruluşlar genellikle bu saldırıları gece yaparlar ama bu kez daha manidar bir zamanda yaptılar.



TEMERRÜDE DÜŞTÜLER



TL'nin değer kaybetmesini istiyorlar, yüksek miktarda döviz almaya kalktılar bugün ancak satın aldıkları döviz için Türk bankalarına olan TL yükümlülüklerini yerine getiremediler ve Merkez Bankası'nın EFT sisteminin kapanış saatinin uzatmasına rağmen temerrüde düştüler. Aynı denemeyi 2019 yılının Mart ayında da yapmışlardı. Bir de Ağustos 2018'de yaptıkları bir saldırı vardı. Saat 20.00'den sonra 3 saat spekülatif alım yapmışlar ve doları 7,22'ye kadar çıkarmışlardı. Yine aynı saldırıları yaptıklarını söyleyebiliriz. Merkez Bankası bu konuyla ilgili gerekli hukuki işlemleri başlattı." dedi.