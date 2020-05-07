SON DAKİKA: Türkiye ekonomisi neden hedefte? Londra merkezli karanlık operasyon

Son dakika haberi... Londra kaynaklı finans kuruluşları ellerinde para olmadan talep oluşturarak TL'ye yönelik döviz manipülasyonu gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın uluslararası yatırımcılarla görüştüğü sırada harekete geçen finansal tetikçiler hızlı bir şekilde, yüksek miktarda döviz almaya kalktılar. Ancak ellerinde yeterli TL varlığı olmadığı için temerrüde düştüler.

"Ellerinde olmayan Türk Lirası ile hızlı bir şekilde yüksek miktarda döviz almaya kalktılar" | Video

ELLERİNDE YETERLİ TL OLMADIĞI İÇİN TEMERRÜDE DÜŞTÜLER

APara Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, "Londra merkezli finans kuruluşları diyerek bunu kısıtlıyoruz ama bu iş bunun merkezi. Dün farklı olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın toplantısı sırasında yaptılar. Bu bir kez daha ortaya çıktı. Ellerinde olmayan TL ile yüksek miktarda döviz almaya kalktılar. Ancak ellerinde bunu alacak yeterli TL varlığı olmadığı için temerrüde düştüler. 2019 yılında da yaşanan aynı şekildeydi. Orada da yüzde 1000'i aşan faizlerle TL bulmaya çalışmışlardı. 2018 Ağustos'ta yaşanan kur saldırısının ardından BDDK hızlı bir şekilde adım attı ve onların bu tip operasyonlar yapmalarını engellemek için oldukça sınırlandırma getirdi. Yine bir sınırlama geldi. Bugün BDDK'nın attığı yeni bir adımlar da var bu manipülatif adımların da kapsamı değişiyor. Ellerinde para olmadan döviz talebi oluşturup döviz manipülasyonu yapıyorlar. Londra kaynaklı bu bankalara Türk bankaları ile döviz işlemi yapma yasağı getirilecek diyor BDDK." dedi.

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TÜRKİYE'NİN KORONA İLE BAŞARILI MÜCADELESİ Mİ GÖLGELENMEK İSTENİYOR?

Doğaner, "Her fırsatlarını bulduklarında ekonomi üzerinden saldırıya geçiyorlar. Pandemi tüm dünyayı etkiliyor. Her Merkez Bankası bununla ilgili adım atıyor. Öyle bir tablo var ki ortada Türkiye sağlık alanında en önemli adımları atmış ülkelerden birisi. Bunu Dünya Sağlık Örgütü de kabul ediyor. " ifadelerini kullandı.

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OKAN MÜDERRİSOĞLU: HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HEDEF ALINIYOR

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Şimdi neyi amaçlıyorlar. Bunlardan birincisi IMF ile bir anlaşma zeminine ya da küresel salgın sırasında oluşturduğu fondan yararlanmak için IMF'in deli gömleğinin içine Türkiye'nin girmesini istiyorlar. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hedefte. Mart 2019'da Türkiye'de yerel seçimler vardı, yerel seçimler öncesi ekonomi de istikrarsızlık oluşturmak bir siyasal sonuçları olacak bir hamleydi. Berat Albayrak neden hedefte? Berat Albayrak ekonomi yönetiminin başına geldiği anda baktı ki Londra'daki TL varlıklar neredeyse Türkiye'deki mevduatlardan daha fazla. Yani bu sizin piyasanızda istediği gibi oynayacak aktörlerin eline mühimmatı teslim etmek gibi. Ellerinde TL ile döviz fiyatlarını yukarıya çekiyorlardı. Şimdi bunların üzerine gidince kuyruklarını bırakılar. Berat Bey bunların kuyruklarını kesti. Ne yaptı? Ellerindeki TL ile işlem yapma kabiliyetlerinin önüne geçti. " diye konuştu.

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