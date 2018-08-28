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Merkez üssü , Dolardaki spekülasyona bir darbe daha

Sabah ekonomi yazarı bugünkü yazısında kurdaki spekülasyonunu bir kez daha deşifre etti. “Daha önce 'ye yapılan kur saldırılarının arkasında Londralı ların izi çıkmıştı” diyen Dilek Güngör, Türkiye’nin bu tezgahı bozacak hamlelerine dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 28.8.2018 09:29 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 09:41
Merkez üssü Londra, Dolardaki spekülasyona bir darbe daha

DİLEK GÜNGÖR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

Hükümet kura karşı spekülatif atağı önleyecek yeni bir hamle daha yaptı. Borsada swap pazarı kurulacak. Dolar verip TL almak isteyen tezgâhüstüne değil bu pazara gelecek.

Ekonomi yönetimi 'daki ların kurları üzerindeki spekülatif ataklarını bertaraf edecek önemli bir hamle daha yaptı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun swap işlemlerini sınırlandırmasının ardından Borsa da harekete geçti. "Karanlık havuz" denilen tezgâhüstü piyasalarda gerçekleştirilen swap işlemleri artık İstanbul'da organize bir piyasa güvencesinde yapılabilecek. 'da kurulacak swap pazarı ilk etapta döviz piyasaları için hayata geçirilecek. Pazar, bankalar başta olmak üzere tüm finans sektörü katılımcılarına hizmet edecek. Takasbank, bu pazardaki işlemlerin takasını gerçekleştirecek; risk ve teminat yönetimi hizmeti verecek.

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Merkez üssü Londra, Dolardaki spekülasyona bir darbe daha
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