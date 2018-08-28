Merkez üssü Londra, Dolardaki spekülasyona bir darbe daha

DİLEK GÜNGÖR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

Hükümet kura karşı spekülatif atağı önleyecek yeni bir hamle daha yaptı. Borsada swap pazarı kurulacak. Dolar verip TL almak isteyen tezgâhüstüne değil bu pazara gelecek.

Ekonomi yönetimi Londra'daki bankaların döviz kurları üzerindeki spekülatif ataklarını bertaraf edecek önemli bir hamle daha yaptı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun swap işlemlerini sınırlandırmasının ardından Borsa İstanbul da harekete geçti. "Karanlık havuz" denilen tezgâhüstü piyasalarda gerçekleştirilen swap işlemleri artık İstanbul'da organize bir piyasa güvencesinde yapılabilecek. Borsa İstanbul'da kurulacak swap pazarı ilk etapta döviz piyasaları için hayata geçirilecek. Pazar, bankalar başta olmak üzere tüm finans sektörü katılımcılarına hizmet edecek. Takasbank, bu pazardaki işlemlerin takasını gerçekleştirecek; risk ve teminat yönetimi hizmeti verecek.

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