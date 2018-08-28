ABD yaptırımına karşı ortak hareket

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Fransa'da mevkidaşı Bruno La Maire ile bir araya geldi. Heyetler arası görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları ele alındı. 1 saat süren görüşmenin ardından Albayrak ve La Maire ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Albayrak, görüşmede ABD'nin Türkiye ve AB'ye yönelik yaptırımlarının görüşüldüğünü belirtti.

FRANSA İYİ DURUŞ SERGİLEDİ

Fransız mevkidaşıyla ABD'nin ticari yaptırım kararlarını detaylı şekilde ele aldıklarını söyleyen Albayrak, şöyle konuştu: "(ABD'nin yaptırım kararları) bölgesel istikrara vereceği zararla, terörün ve mülteci krizinin de beslendiği kaotik problemlere de katkı sağlar. Bugün burada iki müttefik olarak bu tabloya ve atılan adımlara karşı ortak hareket etme kararı aldık. İlk günden beri bölgesel ve küresel ekonomiyi hedef alan bu adımlar karşısında Fransa çok iyi bir duruş sergiledi. Bundan dolayı sevgili mevkidaşıma çok teşekkür ediyorum."

ABD YALNIZLAŞIYOR

ABD'nin attığı adımlarla müttefikler arasında yalnızlaştığını söyleyen Bakan Albayrak, Fransa ile Dünya Ticaret Örgütü nezdinde de birlikte hareket edeceklerini belirterek, "Ekonomilerimiz entegre ve birbiriyle etkileşim içindedir. Birlikte hareket etmek tüm ülkelerin çıkarınadır" dedi.

İRAN KONUSUNDA AYNI POZİSYONDAYIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İran konusunu da görüşmede ele aldıklarını belirterek, "Türkiye olarak Fransa ile aynı pozisyondayız. İran konusunda da ABD'nin tek taraflı kararlarına karşı Fransa ile ortak hareket etme noktasında kararlar aldık" diye konuştu.

SAVUNMA VE TEKNOLOJİDE İŞBİRLİĞİ

Bakan Albayrak Fransa ile işbirliği alanlarını da ele aldıklarını belirterek, şöyle dedi: "Sadece tarım değil, savunma sanayisi ve teknoloji alanında işbirliğimizi nasıl geliştirebileceğimizi konuştuk. Bankacılık ve sigorta sektörleri de işbirliği geliştirebilecek alanlar olarak öne çıkıyor." Son yıllarda Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinin öneminin daha da arttığını vurgulayan Albayrak, "Türkiye ve AB ekonomileri hiç olmadığı kadar entegre" dedi.

İSTİKRAR HERKESİN ÇIKARINADIR

Fransa Maliye Bakanı Bruno La Maire, ABD'nin Türkiye ve Avrupa'ya yönelik haksız yaptırımlarını görüştüklerini söyledi. La Maire, "Türkiye'deki durumun istikrara kavuşması Avrupa ve Türkiye'deki herkesin çıkarına. Türkiye'nin mümkün olan her türlü araçla yapısal reformlara devam etmesi hayati önemde. Bu yüzden Fransa ve Türkiye görüşmeleri çok önemliydi" diye konuştu.

DOLAR GÜVENİLİR DEĞİL EUROYLA TİCARET ÖNEM KAZANIYOR

ABD'nin tutumunun doların küresel ticarette güvenilir bir enstrüman olma özelliğine de zarar verdiğini vurgulayan Bakan Albayrak, şunları söyledi: "Dolar, küresel ticarette güvenilir bir enstrüman olma özelliğini kaybetti. Euro ile ticareti ileri taşıma konusu önem kazanıyor. Bugün Türkiye ile AB arasında sağlanan sağduyulu iletişimin rasyonel ve çıkar açısından çok önemli gelişmeler kaydettiğini düşünüyoruz. Euro ile ticareti ileri taşıma konusu önem kazanıyor. Neticede Türkiye küresel sınamalara karşı adımlar atacaktır."