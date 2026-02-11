SON DAKİKA | Kanada'da okula silahlı saldırı: 10 ölü 25 yaralı
Son dakika haberi: Kanada'nın batısındaki Britanya Kolombiyası eyaletindeki bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Yapılan kanlı saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybederken 25 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Ayrıntılar Geliyor...