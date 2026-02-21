CHP yolsuzlardan ve rüşvetçilerden mutlaka arınmalı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok az bir farkla koltuğunu kaybettiği 2023 yılındaki olaylı kurultay, o günden bu yana gündemden düşmüyor. Para karşılığı oy kullandırma ve delege transferi gibi skandal iddialarla açılan davanın halihazırda istinaf süreci devam ediyor. Yerel mahkemenin verdiği, 'mutlak butlan talebinin reddi' kararının istinaf tarafından bozulacağına ilişkin son söylentiler, genel merkez ve parti içi muhalefetteki hareketliliği yeniden artırdı. Dava sonucuna bağlı olarak toplu istifa ve yeni parti senaryolarıyla çalkalanan CHP'de gözler bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu kanadına çevrildi.

'SAHİPSİZ KALMAZ'

Mahkeme sonucunda 'mutlak butlan' kararı çıkması halinde, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yeniden parti yönetimine döneceği iddia edilen eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, SABAH'a konuştu. Parti içi muhalefetin 'arınma' çağrısını yineleyen Sevigen, "CHP eğer yolsuzlardan, rüşvetçilerden, tacizcilerden, tecavüzcülerden arınacaksa, Kemal Bey'le elbette çalışırım. Asla rahatsızlık duymam. Benim için asıl öncelik partinin şaibeli kişilerden bir an önce arınmasıdır. Partide arınma artık zorunluluk haline gelmiştir. CHP asla sahipsiz kalmaz, kimsenin endişesi olmasın" ifadelerini kullandı. CHP'nin bir an önce kuruluş ilkelerine dönmesi gerektiğini dile getiren Sevigen, "Partiyi gelecek nesillere temiz bir şekilde taşıma borcumuz var. Kimsenin CHP üzerinde bir soru işareti bırakmaya hakkı yok. Biz partimiz için doğru bildiklerimizi söylemeye ve doğru olanı savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.