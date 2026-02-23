Lise tercihlerine pansiyon ayrımı geliyor

Türkiye'nin en yüksek puanla öğrenci alan köklü liselerinde uzun süredir tartışma konusu olan pansiyon yoğunluğu için yeni bir dönem başlıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı, özellikle İstanbul ve Ankara'daki tarihi okullarda kapasitenin çok üzerinde öğrenci barındırılmasından kaynaklanan sorunları gidermek için kontenjan yapısını yeniden düzenlemeye hazırlanıyor. Yeni uygulamayla birlikte pansiyonu bulunan okullarda, konaklamalı ve konaklamasız kontenjanlar ayrılacak; bu değişiklik LGS tercih sürecine de yansıyacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL

Erzurum'da gazetecilerle biraraya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mevcut sistemin sürdürülebilir olmadığını vurgulayarak pansiyonlu okullarda yaşanan fiziki ve pedagojik sorunlara dikkat çekti.

Okulların derslik kontenjanı ile pansiyon kapasitesinin birbirinden kopmuş durumda olduğuna yer veren Tekin, bazı okullarda pansiyonların kapasitesi 180 kişi iken 300'ün üzerinde öğrenci barındırılıyor. Bu tablo, öğrencilerin yaşam alanlarını daraltıyor. Etüt yapacak salon kalmıyor, her yer yatakla doldurulmuş oluyor. Bu, ne eğitim ortamı açısından ne de öğrencinin sağlığı ve gelişimi açısından kabul edilebilir" ifadelerine yer verdi.

KONTENJANLAR 2'YE AYRILACAK

Pansiyonu bulunan okullarda öğrenci alımını iki ayrı kontenjan üzerinden planlıyoruz. Bir okul dört şube açıyorsa 120 öğrenci alacak; bunun bir kısmı pansiyonlu, bir kısmı pansiyonsuz olacak. Pansiyonlu kontenjan için başvuranlar kendi içinde, pansiyonsuz kontenjan için başvuranlar kendi içinde yarışacak.

PANSİYON AYRIMI LGS KILAVUZUNA GİRECEK

PANSIYONLU–pansiyonsuz kontenjan ayrımı, bu yıl LGS kılavuzuna girecek. Tercih sürecinde öğrenciler ve veliler, okulun pansiyon durumunu ve kontenjan yapısını açık şekilde görecek. Sistem daha şeffaf ve öngörülebilir hale gelecek.