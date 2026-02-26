İşte müfredat gerçeği

Okullardaki ramazan etkinliklerini hedef alan 168 imzalı bildirinin ardından laiklik tartışmalarının merkezinde bu kez eğitim sistemi var. Bazı çevrelerde okullarda laikliğin derslerden çıkarıldığı, öğrencilerin bu kavramla artık karşılaşmadığı öne sürüldü. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) ile birlikte derslerde laiklik kavramının işlenmediğine yönelik iddialar yer alıyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024'ten itibaren kademeli olarak uygulamaya aldığı yeni müfredat incelendiğinde, bu iddiaların ders içerikleriyle örtüşmediği görülüyor. Laiklik, ilkokuldan liseye kadar farklı derslerde ve yaş düzeyine uygun biçimde ele alınıyor. TYMM'de laiklik, ideolojik bir tartışma konusu olarak değil anayasal düzenin temel unsurlarından biri olarak öğretiliyor. Kavram, öğrencilerin yaşına uygun şekilde, temel hak ve özgürlükler çerçevesinde ele alınıyor. Yeni müfredat, laikliği tek başına bir konu olarak değil, bütüncül bir anayasal çerçeve içinde ele alıyor. Laiklik bir tanım olarak değil, hukuk devleti, eşitlik, din ve vicdan özgürlüğü gibi başlıklarla birlikte anlatılıyor. TYMM'de laiklik kavramının öğrencilere nasıl anlatıldığını, hangi derslerde işlendiğini, hangi örneklerle anlatıldığını öğretmenlere sorduk. İşte yeni müfredatta laiklik kavramının işleniş aşamaları:

İLKOKUL: BİRLİKTE YAŞAM KÜLTÜRÜ

İlkokulda laiklik doğrudan bir kavram olarak öğretilmiyor. Bunun yerine birlikte yaşama, ortak kurallar ve eşitlik üzerinde duruluyor. Hayat Bilgisi dersinde öğrenciler farklılıklara saygı duymayı, herkes için geçerli kurallar olduğunu ve devletin tüm vatandaşlara aynı mesafede durduğunu öğreniyor.

ORTAOKUL: ANAYASAL ÇERÇEVE

Ortaokullarda laiklik artık adıyla ders içeriğine giriyor. Sosyal Bilgiler dersinde Türkiye Cumhuriyeti'nin temel özellikleri anlatılırken laiklik açık biçimde ele alınıyor. Ders kitaplarında laiklik; devletin din ve inançlar karşısında tarafsız olması ve din özgürlüğünün güvencesi olarak tanımlanıyor. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde de laiklik, anayasal bir ilke olarak yer alıyor. Bu derslerde laikliğin din karşıtlığı olmadığı, aksine herkesin inancını özgürce yaşayabilmesini sağlayan bir düzen olduğu vurgulanıyor.

LİSE: HUKUK VE DEMOKRASİ BOYUTU

Liselerde laiklik daha geniş bir çerçevede ele alınıyor.

❱ Tarih derslerinde Cumhuriyet'in kuruluş süreci anlatılırken, laikliğin neden gerekli olduğu ve hangi adımlarla hayata geçirildiği örneklerle açıklanıyor. İnkılap Tarihi dersinde laiklik, hukuk devleti ve çağdaşlaşma sürecinin temel unsurlarından biri olarak işleniyor. ❱ Felsefe ve Sosyoloji derslerinde ise laiklik; düşünce özgürlüğü, çoğulculuk ve toplumsal düzen bağlamında ele alınıyor. Öğrenciler, farklı yönetim modellerini karşılaştırarak kavramı tartışma ve değerlendirme imkânı buluyor.

İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde devletin tüm inanç gruplarına eşit mesafede durmasının önemi vurgulanıyor. Laikliğin, dinin dışlanması değil inanç özgürlüğünün güvencesi olduğu özellikle belirtiliyor.