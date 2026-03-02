İmamoğlu’ndan Özel’e karşı atak

Bir yandan yolsuzluk soruşturmaları, diğer yandan istifa dalgası ile boğuşan CHP'de sular durulmuyor. Partili kurmaylar reddetse de Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında bir süredir sert fikir ayrılıklarının yaşandığı öne sürülüyor. Mitinglerdeki kısır döngüden şikayetçi olduğu belirtilen İmamoğlu'nun, partiyi tek yumruk haline getirememesi ve muhalif kanadın 'arınma' çağrılarını bir türlü bertaraf edememesi sebebiyle de Özgür Özel'e tepkili olduğu aktarılıyor.

B PLANI GÜNAYDIN MI?

CHP'de uzun süredir devam eden kaos ortamı, Silivri'yi alternatif senaryolar üretmeye sevk ediyor. Partiyi sarsan son iddiaya göre İmamoğlu ve beraberindeki İstanbul oluşumu, Özgür Özel ve ekibi ile ilerleyen süreçte keskin bir ayrılık yaşanması halinde CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ı genel başkan adaylığı için ön plana çıkarmayı istişare ediyor.

Günaydın, uzun yıllardır Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerin başında geliyor. Buna ek olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakınlığı ile bilinen CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir ile Gökhan Günaydın arasında da yeni bir krizin patlak verdiği ve aralarında büyük bir kopukluk olduğu öne sürülüyor. Günaydın, partideki 'Mesut Özarslan krizi' üzerinden parti yönetimine 'özeleştiri' çağrısında bulunmuş, söz konusu ifadeler Özel tarafından kameralar önünde eleştirilmişti.

'2023' HATIRLATMASI

Özgür Özel, 2023'te İmamoğlu'nun da bugün hala tartışma konusu olan büyük desteği ile genel başkanlık koltuğuna oturmuştu. İmamoğlu'nun, Özel ve ekibi ile yaşanan fikir ayrılıklarında sık sık 2023'teki kurultaydaki etkisini hatırlattığı ve kendi desteğinin parti içerisindeki dengelerde ne kadar belirleyici olduğunu vurguladığı belirtiliyor.

ÖZEL'DEN YENİ GÖVDE GÖSTERİSİ

KISA süre önce Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden İmamoğlu'nun fotoğrafını kaldırtan, ardından da kapı isimliğine kendi adını eklettiren Özgür Özel'in, bugün önemli bir programla bir kez daha cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik güçlü sinyaller vermesi bekleniyor. Özel, bugün genel merkezde düzenlenecek etkinlikte, ülkeyi yönetmeye aday 350 partiliyi tek tek tanıtacak, ardından ortada kendisinin yer alacağı devasa büyüklükte bir toplu fotoğraf çektirecek. Özel'in kürsüde birtakım seçim vaatlerini de paylaşması bekleniyor.