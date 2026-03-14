İran halkını bombaladılar

1982'den bu yana ramazan ayının son cuması Filistin'in bağımsızlığı için yapılan Dünya Kudüs Günü Yürüyüş Günü'nde İsrail, Tahran'daki binlerce kişiyi bombalarla hedef aldı. 3 ayrı bölgede eşzamanlı olarak gerçekleştirilen saldırıların, ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gece, "Yarın bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin" tehdidinden sonra gelmesi dikkat çekti. Başkentteki yürüyüşe, Tahran halkının yanı sıra İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, bakanlar, üst düzey askeri ve siyasi yetkililer katıldı.

Mescid-i Aksa ve Filistin'e destek mesajlarının yazıldığı pankartlar ile Filistin bayrakları taşınan yürüyüşte İsrail, ABD ve İngiltere aleyhinde sloganlar atıldı. Tahran'daki birçok noktadan yürüyüşe katılanlar Tahran Üniversitesi'nin önünde toplanarak buradaki cuma namazı alanına geçti. Cuma namazının kılındığı alanda Filistin'in özgürlüğüne kavuşması için dualar edildi. İsrail, ordu tarafından paylaşılan tahliye uyarısının ardından İran'a saldırı düzenledi. Çaharrah-ı Veliasr (Şehir Tiyatroları Meydanı), Meydan-ı Tovhid ve Villalar bölgelerinin boşaltılmasını belirten İsrail, 3 bölgeye eşzamanlı saldırı düzenledi. Tehdit mesajından kısa süre sonra kitlelerin toplandığı Çaharrah-ı Veliasr yakınlarında patlamalar gerçekleşti. Patlamalar gerçekleştiği sırada İranlıların tekbir getirdiği anlar sosyal medyaya yansıdı. Patlamalar sonrası gökyüzüne yoğun dumanlar yükseldi. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

TAHRAN'DA LİDERLER MEYDANDA

Tahran'daki yürüyüşe İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani de katıldı. Laricani saldırının ardından, "Trump, İran halkının olgun, güçlü ve iradeli bir millet olduğunu anlayamıyor. ABD'nin baskısı ne kadar artarsa halkın iradesi de o kadar güçlenir. Siyonist rejimin yürüyüş güzergâhına yönelik saldırıları ise onun çaresizliğinin göstergesidir" dedi.

TAHRAN TIMES'TAN TRUMP'LI KAPAK: BÜYÜK OYNADI BÜYÜK KAYBETTİ

İran'ın önde gelen gazetelerinden Tahran Times, ABD Başkanı Donald Trump'ı manşetine taşıdı. Tahran Times, Trump'ın ABD askerlerinin cenaze törenine katıldığını gösteren fotoğrafı kullandı ve "Trump'ın yanlış hesaplaması ve İran'ın sert yanıtı, ABD'yi savaş bataklığına nasıl sürükledi" ifadesine yer verdi. Gazete ayrıca, Trump'a ilişkin attığı başlıkta "Büyük oynadı, büyük kaybetti" dedi.

ERBİL'DEKİ FRANSIZ ÜSSÜ VURULDU

IRAK'IN Erbil kenti yakınlarındaki IKBY Peşmerge güçleri ile Fransız birliklerinin birlikte konuşlandığı askeri üsse iki İHA ile saldırı gerçekleştirildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak'ın Erbil kenti yakınlarındaki saldırıda bölgedeki Fransız birliğinden bir askerin öldüğünü, askerlerden birkaçının yaralandığını bildirdi.

ABD'NİN YAKIT İKMAL UÇAĞI DÜŞTÜ 6 ASKER ÖLDÜ

ÖNCEKİ gece ABD'ye ait 2 KC-135 yakıt ikmal uçağı şüpheli bir kazaya karıştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), uçaklardan birinin Irak'ın batısında düştüğünü, diğerinin ise Ben Gurion Havalimanı'na indiğini duyurdu. 6 mürettebatın öldüğü açıklandı. İran uçağın kendileri tarafından düşürüldüğünü iddia ederken ABD bu iddiayı yalanlıyor.