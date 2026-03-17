Taşımalı mitingle sokak hazırlığı

CHP, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınışının birinci yılı dolayısıyla 18 Mart Çarşamba akşamı Saraçhane'de büyük çaplı bir miting daha yapmaya hazırlanıyor. Alanı kalabalık gösterebilmek için düğmeye basan genel merkezin, il başkanlarından milletvekillerine kadar partinin tüm kademelerine yeni talimatlar verdiği aktarıldı. Edinilen bilgiye göre, parti yönetimi, yurt genelindeki il başkanlarının, belediye başkanlarının ve milletvekillerinin 18

Mart akşamı mutlaka alanda bulunmasını istedi. Buna ek olarak il başkanlıklarından mümkün olduğunca üyeyi miting alanına getirmeleri çağrısında da bulunuldu. Milletvekilleri ve il başkanlıklarından miting öncesi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yapılması talep edildi. CHP'nin daha önceki birçok mitinginde de benzer talimatlar gündeme gelmiş, bunun örneklerinden olan Yalova mitingine çevre illerden 40 otobüs ile 17 minibüsle üye taşındığı ortaya çıkmıştı.