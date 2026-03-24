Burs maskesiyle milyonluk vurgun

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la ilgili yürütülen soruşturma dosyasına giren MASAK raporuna SABAH ulaştı. Özcan 2024'te zincir market temsilcileri ile toplantı yaptı ve öğrencilere burs sağlama amacıyla reklam adı altında şube başına Bolu'yu Seviyorum Vakfı (BOLSEV) için 25 bin TL talep etti. Ödeme yapmayanlara yönelik ise "Bu parayı alacağız" şeklinde ifadeler kullandığı ortaya çıkmıştı. 2024–2025 döneminde vakıf ve bağlı şirket üzerinden toplam 116 milyon 836 bin 918 lira 11 kuruş gelir elde edildi. Aynı dönemde öğrencilere verilen burs miktarının ise 11 milyon 926 bin lira olduğu belirlendi. Bu durum, vakıf adına toplanan toplam gelirin yaklaşık yüzde 10'luk bölümünün burs olarak dağıtıldığını, geri kalan büyük kısmın farklı gider kalemleri üzerinden sistemden çıktığını ortaya koydu.

MASAK raporu, BOLSEV Eğitim ve Yardım Ticaret A.Ş.'nin 2025'te faaliyet alanıyla ilgisi olmayan kedi ve köpek maması alımlarına milyonlarca lira harcadığını da ortaya koydu. Rapora göre şirket, Hermos Gıda Ltd. Şti. ile kurduğu ticari ilişki kapsamında toplam 6.8 milyon TL'yi aşkın para transferi gerçekleştirdi. Söz konusu şirketin ortakları arasında bulunan ve Genel Müdürü olan Yılmaz Akın'ın CHP İzmir Güzelbahçe İlçe Teşkilatı'nda parti üyesi olduğu ortaya çıktı. MASAK raporu, Tanju Özcan ve oğlu Can Özcan'ın 2022 yılında kısa süreli ticari faaliyetler üzerinden yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirdiğini de ortaya çıkardı.