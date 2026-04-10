Kurban bağışı topladılar tek kurban kesmediller

Bolu'da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Tanju Özcan ve ekibinin yolsuzlukları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Belediyenin insanların dini duygularını sömürerek "kurban bağışı" adı altında topladıkları paralarla bir tek kurbanlık bile almadığı ortaya çıktı. Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (BolSev) ile ilgili başlatılan incelemede 68 hisse için 884 bin TL para toplandı. Ancak vakıf kayıtalrında kurbanlık hayvan alımına ve kesimine dair herhangi bir işlem yapılmadığı tespit edildi. Aralarında Tanju Özcan, Ali Sarıyıldız, Aydan Özdemir ve Leyla Beykoz'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkında cezai tablo ortaya çıktı. 36 mağdurun bulunduğu ve ceza talep edilmesi halinde şüphelilerin kişi başı 7 yıl hapis cezasıyla yargılanabileceği değerlendiriliyor.