Kooperatif parasıyla 660 milyonluk vurgun

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON şirketinde usulsüzlükle suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da yer aldığı 9 şüpheli, 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ve 'Zimmet' suçlamalarından tutuklanırken, yeni detaylar ortaya çıktı.

TEK TEK SIRALANDI

Kentsel dönüşüm projelerinde alt yüklenici olarak adı geçen Ümit Erkol'un, oğlu Fırat Erkol'un ortağı olduğu Ares Yapı'nın kooperatiflerden gelen yüksek tutarlı fonların transfer edildiği paravan şirketlerden biri olduğu ifade edildi.

Ümit Erkol'un, kooperatiften düzenli olarak huzur hakkı adı altında aylık ödemeler aldığı, ayrıca kooperatifteki payı olan villanın yüzde 50 hissesini 2022 sonunda oğlu Fırat Erkol'a devrettiği, kalan yarısını ise 2023'te kooperatif denetçisi İsmail Alkan'a devrederek mal kaçırma şüphesi uyandıran işlemler gerçekleştirdiği anlaşıldı.

Operasyonda dosyaya giren şikâyet dilekçesi de ortaya çıktı. Şikâyet dilekçesinde kooperatif ortaklarına bilgi verilmeksizin 11 villanın projeye eklendiği, villaların kooperatif yönetimi ile bağlantılı kişilere tahsis edildiği ve eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bu kişiler arasında yer aldığı belirtildi.

ŞİRKETLER PARAVAN

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), incelediği 5 farklı kooperatif üzerinden toplamda 660 milyon 293 bin 336 lira ve 1 adet gayrimenkulün suç geliri olarak aklandığını saptadı. Kooperatiflerden çıkan paraların görünürde ticari ilişki kurulan ancak neredeyse tek müşterisi kooperatifler olan City Construction, Casamar ve Ares gibi şirketlere aktarıldığı tespit edildi.

Yönetici eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun suç geliriyle villa aldığı belirlendi. Paranın önce kooperatif tarafından Erkol'un oğluna ait Ares Yapı şirketine oradan da Şenol Aslanoğlu'nun eşi Duygu Aslanoğlu'nun hesabına aktarıldığı, bu parayla Çeşme Boyalık Mahallesi'nde Şenol Aslanoğlu adına 2023 yılında 10 milyon liraya villa alındığı belirlendi.

İZBETON 12 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATILDI

31 Aralık 2023 tarihinde kasadan "Virman" açıklamasıyla çıkan 104 bin 482 TL'nin yaklaşık 93 bin TL'lik kısmına dair hiçbir fatura veya harcama belgesi bulunamadı. Soruşturma, projelerde fiilen çalışmayan kişilerin sigortalı gösterilmesi yoluyla kamu kurumlarının da zarara uğratıldığını belgeledi. Bu kapsamda İZBETON A.Ş.'nin 11 milyon 924 bin 11 TL zarara uğratıldığı belirlendi.