Gülistan Doku dosyasında tutuklanan vali oğlunun silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolduktan sonra haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun organize bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruması Şükrü Eroğlu'nun da bulunduğu 12 kişi tutuklanmış, 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Dosya kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uzman bir ekibin kente gelerek Gülistan Doku'nun gömülmüş olma ihtimali bulunan alanlarda inceleme yaptığı öğrenilirken Mustafa Türkay Sonel'in ifadesini yalanlayan bir fotoğraf karesi ortaya çıktı.

İfadesinde "Benim ateşli silahım yoktur. Bana Airsoft sporunu lise arkadaşım olan o dönem MİT müdürünün oğlu öğretmişti. Bu spor hobilerim arasında olduğu için bu sporda kullanılan boncuk atan (Fosforlu, Kırmızı, Yeşil, Beyaz renk) hatta bu spora ait evin bahçesinde oynadığımıza dair birçok fotoğraf ve video telefonumda mevcuttur. Hatta bu sporda kullanılan silahların hepsinin faturası mevuttur. Bu sporda kullanılan silahları İzmir Av Market Airsoft isimli sarı renkli internet sitesinden sipariş verirdik. Hatta bu sporda kullanılan silahların boncuklarını da bu siteden sipariş verirdik. Bu silahlarda kullanılan boncuklara 'B.B' denir ve pahalı olduğu için bir sonrakinde kullandığımız zamanlarda tekrar yerden toplardık" diyen Mustafa Türkay Sonel'in babasının Tunceli Valiliği döneminde kamuflajlı çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Sonel'in silah taşıdığı da görülürken fotoğrafın dönemin valisi Tuncay Sonel'in kentte bir kuruma yaptığı ziyarette çekildiği düşünülüyor.