SON DAKİKA | Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde iddianame tamamlandı! İşte Aleyna Kalaycıoğlu’na istenen ceza...

Ümraniye'de meydana gelen korkunç olayda, Kubilay Kaan Kundakçı, Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu feci şekilde can verdi. Aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da olduğu şüpheliler tutuklanırken, iddianame tamamlandı.

İŞTE İSTENEN CEZALAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kadayıfçıoğlu dahil 9 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. Aleyna Kalaycıoğlu'nun "Kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. Türkücü İzzet Yıldızhan'ın ise "Suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

