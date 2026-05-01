KADEM’den tacizci Hasbi Dede'nin dava sürecine ilişkin açıklama

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), CHP’li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında yürütülen çocuğa yönelik cinsel taciz davasına ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, 16 yaşındaki mağdur Tuana Elif Torun'un hayatını kaybetmesiyle birlikte sürecin daha ağır bir tabloya dönüştüğü belirtilirken, çocukları dijital ortamda hedef alan saldırılara karşı korumanın hayati önemine bir kez daha dikkat çekildi.

KADEM’den tacizci Hasbi Dede’nin dava sürecine ilişkin açıklama

KADEM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Görele'de, CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında yürütülen çocuğa yönelik cinsel taciz davası, mağdur çocuğun hayatını kaybetmesiyle birlikte çok daha ağır bir tabloya dönüşmüştür. Fail hakkında "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, herhangi bir indirim ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmamıştır.

"DAHA ETKİLİ BİR ADALET MEKANİZMASI..."

Bu süreç, çocukları dijital ortamda hedef alan saldırılara karşı korumanın hayati önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu yönde atılan adımların güçlenerek devam etmesi; çocukların yaşam hakkını ve güvenliğini koruyan daha etkili bir adalet mekanizmasının tesisi için zorunludur.

NE OLMUŞTU?

Giresun'da Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve lise öğrencisi Tuana Elif Torun'a (16) karşı 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçundan yargılanan CHP'li Hasbi Dede, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

