Hasbi Dede’nin kadınlarla mide bulandıran mesajları ortaya çıktı: Cinsel amaçlı rezil yazışmalar...

Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede, "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının kullanılması suretiyle cinsel taciz" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. SABAH, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında yürütülen soruşturmada hazırlanan adli bilişim raporuna ulaştı. Rapora göre, mağdur Tuana Elif Torun'un WhatsApp hesabının birden fazla cihazda açık olduğu, hesap hareketlerine ilişkin izlerin farklı cihaz bağlantılarını ortaya koyduğu belirlendi. Ayrıca Hasbi Dede'nin farklı kadınlarla yapılan yazışmalara ait ekran kayıtları ve cinsel amaçlı mesajlaşmaların olduğu belirlendi.