Hasbi Dede’nin kadınlarla mide bulandıran mesajları ortaya çıktı: Cinsel amaçlı rezil yazışmalar...

SİLİNEN SOHBET KAYITLARI TESPİT EDİLDİ

Rapora göre, Tuana'ya ait WhatsApp hesabı üzerinde yapılan incelemelerde, belirli bir kullanıcıyla yapılan sohbetin sistemde "gizli/silinmiş" olarak kayıtlı olduğu belirlendi. Mesaj içeriklerine ulaşılamazken, veritabanı kayıtları üzerinden Hasbi Dede ile daha önce iletişim kurulduğu tespit edildi. Ayrıca teknik verilerde yer alan "is_pn_shared" bilgisi, taraflar arasında mesajlaşma, arama ya da telefon numarası paylaşımı gerçekleştiğine işaret etti. Bu durum, iletişimin varlığını ortaya koyan önemli bir dijital iz olarak rapora yansıdı.